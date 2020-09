Ligue 1 : contre le Stade de Reims, le FC Metz veut enfin marquer et gagner !

Les Grenats veulent sabrer le champagne. Ce dimanche, à l’occasion de la 4e journée de la Ligue 1, le FC Metz (18e) accueille à 15 heures le Stade de Reims (17e). Pour ce 3e match de la semaine, et après 3 défaites consécutives en championnat (PSG, Lille et Monaco), le club à la Croix de Lorraine espère face aux Champenois, qui eux-aussi, n’ont toujours pas gagné en L1 (un nul contre Monaco et deux défaites contre Lille et Angers), débloquer son compteur.

Plus de 270 minutes sans marquer

Problème N°1 du FC Metz depuis le début de la saison, l’efficacité offensive. 270 minutes de L1 sans marquer, c’est long, mais l’entraîneur du FC Metz, Vincent Hognon, croit toujours en ses attaquants.

Vincent Hognon, le coach grenat, a toujours confiance en ses attaquants Copier

Oublier l’insupportable défaite au Parc des Princes

Les hommes de Vincent Hognon, ont le sentiment d’avoir raté le coche, mercredi soir, face à un PSG, pourtant diminué par l’absence de ses stars et réduit à 9, après une expulsé et un blessé non remplacé. Prendre un but dans ces conditions, dans le temps additionnel, le défenseur messin Mamadou Fofana ne l’a pas digéré :

Il faut relever la tête et apprendre de ses erreurs

Remettre le bleu de chauffe, pour enfin marquer et signer sa première victoire en championnat, c’est l’objectif du FC Metz. Mais face à une solide équipe de Reims, en quête aussi de son première succès en L1, les Grenats devront s'armer de patience

#FCMSDR, coup d’envoi à 15 heures à St Symphorien, avec toujours une jauge à 5000 spectateurs pour cause de crise sanitaire. A suivre sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud, Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit.

Le FC Metz rendra d’ailleurs hommage au personnel soignant ce dimanche, avec une énorme banderole déployée en tribune Sud, où il sera écrit « Merci ». Et puis le président Serin, grâce à la vente de masque aux couleurs du club grenat, remettra un chèque de 3000 euros à l’association Cœur Grenat qui organisera prochainement une action en faveur du personnel hospitalier.