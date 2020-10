Ligue 1 : contre les merlus lorientais, le FC Metz part à la pêche aux points

Retour aux affaires courantes ! Après une entame de saison plutôt dense face aux gros bras du championnat, avec des confrontations face à Monaco (0-1), Lille (1-0), le PSG (1-0), Marseille (1-1) et Reims (2-1), un éphémère européen, le FC Metz retrouve ce dimanche un adversaire à sa portée, le FC Lorient.

Invaincu depuis deux matchs, le club à la Croix de Lorraine espère, face au promu breton, prendre les trois points de la victoire, histoire de se rassurer et de se donner un peu d'air au classement, avant une nouvelle trêve internationale.

Ne pas encaisser de but et mieux gérer la fin de match

Depuis le début de la saison, le FC Metz a perdu en tout quatre points en craquant sur la fin. Les Grenats s'inclinent sur le fil à Lille et à Paris et ils concèdent le nul à Marseille. Contre Lorient, l'objectif numéro un sera bien entendu de mieux négocier ce money-time et si possible se mettre à l'abri bien avant !

Le défenseur Dylan Bronn vise aussi un premier clean-sheet de la saison. Il veut que son équipe n'encaisse pas de but. Depuis le début du championnat, Alexandre Oukidja a vu ses filets trembler à chaque rencontre

Le promu breton va-t-il bétonner ?

Vainqueur de Strasbourg pour son retour en Ligue 1, le FC Lorient a ensuite perdu les trois rencontres qui ont suivi (Brest, Lens et St Etienne). Pour se rassurer le weekend dernier, le coach Christophe Pélissier a opté contre l'OL pour une formule très défensive et beaucoup moins joueuse. Un choix plutôt payant, car les Merlus ont décroché le nul. Mais quel sera le choix du staff breton pour affronter le club à la Croix de Lorraine ?

Retour de Pajot et Boulaya suspendu

Le milieu de terrain du FC Metz, Farid Boulaya, est suspendu pour cette rencontre contre Lorient. Vincent Pajot qui a purgé son match de suspension contre l'OM est de retour dans le groupe. Lamine Gueye, lui, sera absent. Il vient d'être prêté au Paris FC.

FC Metz - FC Lorient, 6e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures à suivre sur France Bleu Lorraine dès 14H30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Thomas Lavaud et Gaby Dalvit.