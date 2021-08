Ligue 1 : contre Lille (3-3), le FC Metz a manqué de " métier "

Fabien Centonze, après son premier but contre Lille

Un match de dingue pour fêter le retour du public à St Symphorien. Devant plus de 15 500 spectateurs, le FC Metz et Lille ont fait match nul, ce dimanche, 3 à 3.

Le club à la Croix de Lorraine a mené 3 à 1 contre le champion de France en titre, grâce à un doublé du défenseur Fabien Centonze et un but de Matthieu Udol.

Mais après l'expulsion du Messin Kiki Kouyaté, à la 56e minute, les grenats ont craqué en toute fin de match, le Lillois Yilmaz égalisant à la 96é minute de jeu. Dommage mais prometteur pour la suite.

Le coup d'œil de Thomas Jeangeorge

De l'envie, de la générosité, et de l'audace ! Pour cette reprise du championnat, le FC Metz a osé face à l'ogre lillois. Signe de cette prise de risque, ces trois buts inscrits grenats par des défenseurs : le doublé pour Fabien Centonze, intenable, et le premier but de Mathieu Udol en Ligue 1.

Mais ce jeu est énergivore, comme l'a d'ailleurs souligné Coach Antonetti et les Messins ont manqué de jus en fin de match, après avoir défendu comme des morts de faim, après l'expulsion de Kouyaté. Un carton rouge beaucoup trop sévère selon le Grenat Fabien Centonze qui a une sortie cinglante après la rencontre

Ce qui me choque, c'est quand un arbitre prend une bonne décision

Autre fait marquant de cette rencontre : le retour du public. Après de longs mois de silence forcé et de huis clos, St Symphorien a vibré et a rugi de plaisir. Coach Antonetti a apprécié ce moment

J'avais oublié comme c'était extraordinaire

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les réactions

Fabien Centonze livre son état d'esprit après ce nul de dingo contre Lille Copier

Fred Antonetti estime que son équipe a manqué de métier face au champion nordiste Copier

Le résume audio de cette rencontre folle

Le résumé audio de cette première journée de la Ligue 1 entre Metz et Lille Copier

Prochain match du FC Metz, le dimanche 15 août à Nantes.