Ligue 1 : contre Montpellier, le FC Metz a l'embarras du choix

C'est un bon indicateur du changement d'ère que vit le FC Metz. Décisifs seulement une fois lors de la phase aller (Ndiaga Yade passeur contre Reims), les "entrants" l'ont déjà été trois fois lors de la phase retour.

Pour mettre en place le onze chargé d'affronter Montpellier, et d'arracher une quatrième victoire consécutive en championnat, Frédéric Antonetti se gratte la tête. Non pas par pénurie de joueurs malgré l'absence de quatre titulaires (Niane, N'Guette, Pajot et N'Doram), mais bien parce qu'il à l'embarras du choix.

A Brest, Pape Matar Sarr, remplaçant de Habib Maïga, a marqué le premier but de sa carrière. Les attaquants Pape N'Diaga Yadé et Vagner Dias, entrés à la place de Lamine Guèye et de Thierry Ambrose, lui-même remplaçant de Leya Iseka et de N'Guette, lui-même successeur de Niane le temps de sa blessure, ont aussi été décisifs.

Maïga faisant son retour après avoir contracté le Covid-19, et Leya Iseka ayant purgé sa suspension, bien difficile de dire avec qui Metz va s'aligner.

Au milieu, Sarr prend de la place

Pape Matar Sarr n'est pas le premier joueur issu de Génération Foot à briller au FC Metz. Mais, contrairement à ses prédécesseurs, lui le fait précocement. Le milieu de 18 ans affiche une progression constante après des premiers pas délicats lors de la phase aller. "Il est doué, il est facile, il a un don (...) Il a une subtilité technique et une percussion au dessus de la moyenne. Les bons joueurs ne se cachent pas" dit à son sujet Frédéric Antonetti. S'il a logiquement les défauts de sa jeunesse, du déchet technique notamment, sa capacité à allier technique et impact l'installe petit à petit dans le groupe.

En attaque, des places à prendre

Le choix est encore plus cornélien en attaque.

progresse physiquement et être enfin efficace lui a sans doute ôté un poids. Pape Ndiaga Yade "pointe le bout de son nez, dit Frédéric Antonetti, il est gaucher, puissant, a déjà marqué deux fois. Il lui manque un peu de subtilité technique dans les choix d'orientation, de qualité d'appel mais il a une marge de progression."

"pointe le bout de son nez, dit Frédéric Antonetti, il est gaucher, puissant, a déjà marqué deux fois. Il lui manque un peu de subtilité technique dans les choix d'orientation, de qualité d'appel mais il a une marge de progression." Aaron Leya Iseka a davantage un profil de finisseur et son entente avec Farid Boulaya lui a permis de marquer contre Lyon et Nantes.

a davantage un profil de finisseur et son entente avec Farid Boulaya lui a permis de marquer contre Lyon et Nantes. Thierry Ambrose court toujours derrière son premier but avec le FC Metz mais il s'est créé des situations contre Nantes et Brest. Il a pu se faire oublier de la défense brestoise à quelques reprises mais ses manques à la finition l'ont privé d'un but.

court toujours derrière son premier but avec le FC Metz mais il s'est créé des situations contre Nantes et Brest. Il a pu se faire oublier de la défense brestoise à quelques reprises mais ses manques à la finition l'ont privé d'un but. Lamine Guèye, surprise de la phase aller, est sans doute l'attaquant le plus rapide. Mais il manque de régularité pour s'installer encore dans un fauteuil de titulaire.

"On joue tous les trois jours donc on peut faire vivre le groupe, conclut Frédéric Antonetti, interrogé sur la manière dont il gérait cette concurrence. Et il y en a toujours quatre qui participent... A Brest, les deux attaquants sont rentrés à la 52e, c'est presqu'une mi-temps. Je considère que les attaquants sont ceux qui doivent avoir le plus de fraîcheur, c'est pour ça que je tourne beaucoup. Et puis un jour, des gens s'imposent. Ils sont tellement performants que vous ne les sortez plus. Mais il n'y a a pas encore de garçon qui s'est imposé à mes yeux pour l'instant."