Face à Nantes, ce dimanche, le Stade Brestois peut définitivement valider son maintien en Ligue 1 alors qu'il restera ensuite trois matchs à jouer. Libérés de ce poids, les Ty Zefs ont pour mission d'aller décrocher la meilleure place possible.

Ligue 1 - Contre Nantes, le Stade Brestois veut finir le boulot pour voir plus haut

Le Stade Brestois peut plier l'affaire dès ce dimanche. A quatre matchs de la fin de la saison, les Brestois peuvent définitivement valider leur maintien en Ligue 1 en cas de succès face à Nantes, 18e et barragiste, à partir de 15h au stade Francis Le Blé, face à des Canaris encore loin eux d'avoir sauvé leur peau.

Une tension palpable en moins

Vainqueurs à Saint-Etienne le week-end passé, les Ty Zefs ont aussi pour ambition de finir le plus haut possible au classement pour leur deuxième saison depuis leur retour dans l'élite. Libéré d'un poids grâce à son succès à Geoffroy-Guichard, tel est désormais l'enjeu de la fin de saison pour le Stade Brestois. "C'est vrai qu'il y a une tension palpable en moins" reconnait Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur. "J'ai senti quand même le groupe très concerné cette semaine, mais avec un peu plus de légèreté effectivement".

13e avant le début de cette 35e journée, Brest ne pointe qu'à trois points et une victoire de la 10e place occupée par Metz. "Je ne fixe pas de place précise, c'est difficile, en revanche je fixe un objectif de qualité dans le jeu et de garder cet engouement pour aller bien conclure la saison". Il en va du sérieux et du professionnalisme. "Finir 11e ou 17e, il y a un retentissement sur le club, les joueurs, sur tout le monde".

Faire mieux que l'an passé pour la remontée

14e l'an passé au terme d'une saison de la remontée tronquée par le Covid-19, le Stade Brestois peut faire mieux encore cette année. "Ne gâchons pas une fin de saison qui peut être très intéressante" exhorte ODO, avec une avant dernière sortie à domicile ce dimanche, puis deux matchs à l'extérieur à Nice et Montpellier, et la conclusion face au PSG à Le Blé le 23 mai.