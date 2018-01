Metz, France

Le FC Metz à la pêche aux gros. Après la défaite à Monaco, dimanche dernier (3-1), et avant un déplacement vendredi prochain à Marseille, la lanterne rouge de la L1 accueille ce samedi, l'OGC Nice, 6ème au classement.

Les niçois n'ont plus perdu en championnat, depuis le 26 novembre dernier

C'est donc un sacré client qui débarque à St Symphorien. L' OGC Nice est invaincu depuis 8 matchs de L1. Grâce aux 6 victoires et aux 2 nuls récoltés par les aiglons, le gym est remonté de la 18ème à la 6ème place au classement. Une remontadata dont aimerait s'inspirer le FC Metz dans sa quête folle de maintien.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Frédéric Hantz, le coach messin a fait souffler ses cadres. Pas de déplacement, mercredi dernier, à Tours en Coupe de France, pour les Cohade, Rivière, Roux, Niakhaté et autre Rivierez. Il seront de retour contre Nice, pour tenter de signer une 3ème victoire consécutive à domicile.

Seul problème et de taille pour les grenats, ce soir : comment être aussi performants à St Symphorien, sans son maître à jouer, le milieu de terrain, Mathieu Dossevi, blessé et out pour 3 semaines. Le staff étudie plusieurs options de remplacement, et celle d'Ibrahima Niane serait la piste privilégiée. L'autre enjeu de cette rencontre, côté messin, sera de neutraliser Super Mario. L'attaquant Mario Balotteli, et ses 12 réalisations cette saison pour le Gym.

Le groupe messin : Yann Jouffre pas encore apte

Gardiens de but : Kawashima, Beunardeau

: Kawashima, Beunardeau Défenseurs : Selimovic, Niakhaté, Diagne, Balliu, Rivierez, Palmieri, Lempereur.

: Selimovic, Niakhaté, Diagne, Balliu, Rivierez, Palmieri, Lempereur. Milieux de terrain : Cohade, Poblete, Mandjeck, Milićević, Boulaya, Mollet.

: Cohade, Poblete, Mandjeck, Milićević, Boulaya, Mollet. Attaquants : Rivière, Niane, Roux.

: Rivière, Niane, Roux. Blessés : Efouba Ayissi, Udol, Didilllon, Dossevi, Bisevac.

: Efouba Ayissi, Udol, Didilllon, Dossevi, Bisevac. Reprise : Jouffre, Nguette, Assou-Ekotto.

: Jouffre, Nguette, Assou-Ekotto. Choix de l'entraîneur : Cafú, Philipps.

: Cafú, Philipps. Réserve : Jallow, Thill, Goudiaby.

FC Metz - OGC Nice, 23ème journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 20 heures à St Symphorien, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit.