Ligue 1 : contre Reims, le FC Metz est en quête de sa première victoire de la saison

Le FC Metz en quête de rachat. Ce dimanche, pour son deuxième match de la saison à domicile, le club mosellan reçoit le Stade de Reims. Coup d'envoi à 15 heures.

Après un nul prometteur contre Lille (3-3) lors de la première journée, les grenats sont passés au travers de leur déplacement nantais, qui s'est finalement soldé par une défaite logique, 2 à 0.

Après cette contre performance, le club à la Croix de Lorraine, veut se reprendre et décrocher face aux Champenois, sa première victoire de la saison en championnat. Mais attention, les Rouge et Blanc, et leur nouvel entraîneur espagnol, Oscar Garcia, sont invaincus en Ligue 1, avec des nuls à Nice (0-0) et contre Montpellier (3-3).

Pour cette rencontre, le staff messin enregistre le retour de Kiki Kouyaté, qui était suspendu à la Beaujoire. En revanche, il devra se passer des services de Kévin N'Doram, opéré cette semaine d'une fracture de la clavicule, de Farid Boulaya et de Opa Nguette, toujours en phase de reprise.

Le Stade de Reims compte également plusieurs absents.

Pour cette rencontre dominicale, le préfet a décidé de rendre obligatoire le port du masque à l'intérieur du Stade St Symphorien. Il ne l'était qu'aux abords, lors du premier match de la saison, le 8 août dernier contre Lille

FC Metz - Stade de Reims, dimanche 22 août, coup d'envoi à 15 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine, à partir de 14h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit