Ligue 1 : contre Reims, le FC Metz va devoir apprendre à marquer (et gagner) sans Mikautadze ni Maziz

Pour quelqu'un qui n'est plus là, il est encore bien présent. En conférence de presse d'avant-match, 48 heures après l'officialisation du transfert de l'attaquant vers l'Ajax d'Amsterdam , Laszlo Bölöni a rendu un bel hommage à Georges Mikautadze. "Quand un joueur avec qui tu as avancé part, il part avec un peu de ton âme. Tu es fier. Mais triste aussi."

Et maintenant, comment faire ? Le Franco-géorgien, et son compère Youssef Maziz, ont été aussi vitaux depuis le début du championnat de Ligue 1 que l'an dernier en Ligue 2, en inscrivant trois des quatre buts du FC Metz et en délivrant une des deux passes décisives créditées par la Ligue.

Lamine Camara, qui semble destiné à remplacer Youssef Maziz, manque encore de vécu bien qu'il se soit déjà illustré depuis son arrivée en janvier. Quant à Oscar Estupiñan, successeur désigné de Georges Mikautadze, il n'a qu'un seul entraînement en commun avec ses nouveaux coéquipiers. Sans doute insuffisant pour Laszlo Bölöni qui ne l'a pas retenu pour la rencontre. Pour marquer contre Reims, le FC Metz s'en remettra donc soit à Simon Elisor, soit à Pape-Amadou Diallo, soit à Joël Asoro. A eux trois, ils cumulent un total d'une rencontre jouée en Ligue 1. 71 minutes. Bien maigre.

Amener proprement les ballons

Cette question de l'animation offensive risque d'animer le FC Metz, même au-delà de la trêve internationale qui suivra la rencontre de Reims. Estupiñan, le Colombien prêté par Hull City semble avoir un profil bien différent. "Trouver le même style, c'est difficile, explique Laszlo Bölöni. Celui-ci est plus grand, l'autre plus rapide ou plus lent, plus adroit ou moins technique. C'est même impossible selon moi. Donc on va travailler différemment, avec d'autres joueurs et notre objectif est de trouver la solution."

Quand Mikautadze était aimanté par le but, et pouvait partir de loin balle au pied, Estupiñan semble être un joueur de surface à qui les ballons devront arriver proprement. Et le FC Metz n'est pas l'équipe la plus fine de Ligue 1 techniquement parlant... Toutes ces problématiques s'appliquent également à Joël Asoro ou Benjamin Tetteh, également recrutés cet été.

In english

Autre écueil, la langue. "Toutes nos recrues sont anglophones. Maxime (Colin) et d'autres parlent les deux langues et tous ont une facilité à apprendre rapidement les langues, donc il vont pouvoir s'intégrer" ajoute "captain" Matthieu Udol. Une fois Reims passé, le FC Metz disposera d'une semaine de trêve internationale pour approfondir l'intégration de ses recrues.

FC Metz - Reims, à vivre ce dimanche dès 14 heures 30, sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud et Gaby Dalvit