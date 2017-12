Ligue 1 : contre Rennes, le FC Metz veut éviter un nouveau revers à domicile

Ce samedi 9 novembre, à l'occasion de la 17ème journée de la Ligue 1, la lanterne rouge messine accueille le Stade Rennais, 6ème au classement. Une rencontre que va boycotter plusieurs supporters du club à la Croix de Lorraine.

Les grenats veulent éviter une 15ème défaite en championnat. Ce samedi à l'occasion de la 17ème journée de la Ligue 1, la lanterne rouge messine accueille le Stade Rennais, 6ème au classement. Alors que le FC Metz reste sur 3 revers consécutifs (Nice, Marseille et Amiens), les bretons, eux, ont remporté leurs 3 derniers matchs (Amiens, Angers, Nantes). Une fois de plus, ça sent bon pour les protégés de Frédéric Hantz. D'ailleurs l'entraîneur du FC Metz n'en mène pas large avant d'affronter Rennes.

Frédéric Hantz, l'entraîneur du FC Metz avant ce match contre Rennes Copier

La Génération Grenat, l'un des 3 plus importants groupes de supporters du FC Metz, appelle au boycott de cette rencontre. Xavier Schmitt, le porte-parole de la GG explique que les fans en ont tout simplement ras-le-bol.

Xavier Schmitt, le porte-parole de la Génération Grenat, Copier

Dossevi et Roux absents, première pour Palmieri et Selimovic

Gardiens de but : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Selimovic, Assou-Ekotto, Rivierez, Niakhaté, Palmieri, Diagne, Basin.

Milieux de terrain : Cohade, Poblete, Nguette, Thill, Mollet, Jouffre, Philipps.

Attaquants : Rivière, Niane.



En phase de reprise : Cafu, Jallow.

Blessés : Dossevi, Wollscheid, Efouba Ayissi, Udol, Balliu, Bisevac.

Choix du coach : Beunardeau, Fernandez, Goudiaby

#FCMSRFC, coup d'envoi à 20h à St Symphorien. Avant-match sur France Bleu Lorraine et France Bleu.fr avec Thomas Jeangeorge et Gaby Dalvit dès 19h30. En Hommage à Johnny, une chanson de l'idole des jeunes sera diffusée à St Symphorien, avant le coup d'envoi de cette rencontre.