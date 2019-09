Ligue 1 : contre Toulouse, le FC Metz veut enchaîner

Metz, France

Pour ce quatrième rendez-vous de la saison à domicile, le FC Metz défie ce samedi Toulouse. Revigoré par ce succès à St Etienne, le promu mosellan veut profiter de la mauvaise séquence actuelle des Toulousains, privés de victoire depuis presque un mois, pour obtenir un 3e succès en championnat.

Vincent Hognon veut une " confirmation "

Soulagé par la victoire de son équipe à St Etienne, le coach messin attend une confirmation ce samedi contre Toulouse. Comme à Geoffroy Guichard mercredi dernier, Vincent Hognon exige de ses joueurs beaucoup de " concentration et d'implication ". Le staff grenat pourrait effectuer quelques changements dans son 11 de départ, en fonction de la fatigue de certains éléments et de l'état de santé de Victorien Angban, victime d'une torsion du genou, contre les Verts.

Habib Diallo en leader

Avec 5 buts inscrits en 7 journées de championnat, Habib Diallo commence tout doucement à se faire un nom en Ligue 1. C'est le 3ème buteur du championnat, seulement devancé par le Lillois Victor Osimhen et le Lyonnais Moussa Dembelé. L'attaquant sénégalais de 24 ans confirme son très bon rendement de la saison passée en Ligue 2, où il avait marqué à 26 reprises. Face aux défenses de l'élite, la panthère du Lac Rose s'est " senti tout de suite très à l'aise ".

Habib Diallo est un attaquant qui reste discret et qui est travailleur. Un investissement et une implication au quotidien et pendant les matchs qui ont plu à Vincent Hognon. Le coach messin l'a propulsé capitaine de son équipe, mercredi dernier à St Etienne, avec pour objectif de " lui faire passer un nouveau cap ".

Le retour de Dossevi à St Symphorien

Le FC Metz va retrouver ce samedi l'un de ses anciens joueurs : Matthieu Dossevi qui vient d'ailleurs d'être promu, le temps d'un match, capitaine du Téfécé. C'était mercredi dernier à la maison contre Angers (0-2). Une première depuis son arrivée dans la ville Rose. En juillet 2018, après une dernière entrée en jeu avec le FC Metz à Brest, en Ligue 2, le franco-togolais s'engage avec Toulouse.

Malgré la relégation, le milieu de terrain de 31 ans a été l'une des rares satisfactions du FC Metz, lors de la saison 2017-2018, avec notamment 11 passes décisives délivrées. Sur les bords de la Garonne, même si son bilan, l'an dernier, est un peu moins flatteur avec seulement 2 offrandes et 4 buts inscrits, Matthieu Dossevi a conquis le cœur des toulousains.

Après sept journées de championnat, Toulouse compte huit points au compteur, avec 2 victoires (Dijon et Amiens), 2 nuls (Toulouse et Brest) et deux défaites (Nîmes et Angers). Après un début de saison correcte, les hommes d'Alain Casanova viennent de retomber dans les travers, en s'inclinant deux fois de suite.

Julien Badilas de France Bleu Occitanie évoque le début de saison du Téfécé. Copier

FC Metz - Toulouse FC, 8e journée de Ligue 1, coup d'envoi ce samedi à 20 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit.