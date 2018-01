3 mois jour pour jour que l'ASSE n'a plus gagné le moindre match de championnat (le 14 octobre face à Metz). Depuis les Verts n'en finissent plus de couler avec 7 défaites et 3 nuls sur les 10 derniers matches. Ce début d'année, plus optimiste et libéré, peut permettre un renouveau.

Ce dimanche après midi les Verts ont l'occasion face à Toulouse de repartir sur une série positive après leur succès la semaine dernière en Coupe de France. Un duel entre le 16e et le 17e de Ligue 1 qui verra les Stéphanois retrouver leur capitaine Loïc Perrin au moment d'enchainer 3 matches en une semaine. Cette 20e journée sera aussi l'occasion pour les groupes de supporters de montrer leur défiance envers la direction du club : ils appellent à n'entrer en tribunes qu'à partir de la 10e minute.

Les Stéphanois jouent donc gros ce dimanche après-midi. Leur renouveau passe par une victoire face à une équipe toulousaine autant dans le doute que les Verts. Même si ce n'est pas la signature de Yann M'Vila ou celle d'autres joueurs prochainement qui vont changer les choses immédiatement, ce mois de janvier peut poser les bases d'une reconstruction pour l'ASSE. Au programme 4 matches de championnat dont 3 face à des équipes de la deuxième moitié de tableau. Dont cette équipe toulousaine qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis 3 mois et qui fonctionne sur courant alternatif depuis le mois de novembre. Les Verts de Jean Louis Gasset ont donc l'occasion de montrer leur capacité de résistance face à une sinistrose envahissante. Montrer qu'ils ont autre chose à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Montrer qu'ils peuvent retrouver l'esprit de groupe, redonner le gout de la victoire et du plaisir. Mener la bataille de la reconquête sur le terrain pour apaiser un peu les colères et les doutes en tribunes.

Loic Perrin (capitaine de l'ASSE) : "Je n'ai repris l'entrainement que cette semaine mais je sens qu'il y a du mieux. Dans les séances on a beaucoup travaillé parceque quand ça va mal, on se réfugie dans le travail. C'est comme ça dans tous les métiers. Il faut retrouver la fluidité dans le jeu, faire la bonne passe quand il le faut. Le coach insiste beaucoup sur le fait de jouer avec le plaisir. C'est comme ça qu'on est bon."

Jean-Louis Gasset (coach de l'ASSE) : "On est convalescents, mais la victoire contre Nîmes a donné confiance. Je sens à l'entrainement de la gaité. Les exercices sont meilleurs, c'est plus jovial. Même si on sait très bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, je crois que les joueurs sont soulagés. On va jouer pour attaquer et pour gagner parce que la confiance ne reviendra que comme cela. Chaque fois qu'on fera un bon résultat ce sera un bol d'air. Il faut apercevoir un rayon de soleil."