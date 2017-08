Ligue 1 : coup d'arrêt pour l'OM

Incapable de se mettre à l'abri après avoir rapidement ouvert le score, l'OM a concédé un match nul frustrant en fin de match contre une équipe d'Angers qui a eu raison de ne rien lâcher. Marseille manque l'occasion d'enchaîner un troisième succès d'affilée pour démarrer le championnat.

Davantage dans la réaction que dans l'action depuis le début de saison, l'OM avait décidé d'entamer le match avec plus d'intensité qu'à Nantes ou à Domzale jeudi dernier. Les Marseillais étaient rapidement récompensés. Clinton N'Jie récupérait un ballon dans la surface angevine et glissait le cuire dans le filet du gardien Letellier. 1-0 après un quart de jeu, on se disait que l'OM avait fait le plus dur.

Marseille laisse Angers revenir

Mais incapable de se mettre à l'abri ensuite, l'OM a été rejoint au score à 20 minutes de la fin. L'attaquant Karl Toko-Ekambi repiquait dans l'axe et frappait du pied gauche. Une tentative précise, à défaut d'être puissante, qui trompait Steve Mandanda. Un scénario frustrant, tant les Angevins s'étaient montrés inoffensifs en seconde période. Mais les Olympiens peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir pousser un peu plus fort au moment où les Angevins semblaient sur le point de rompre, au début du deuxième acte.

Deux rendez-vous importants à venir

Au classement, l'OM reste à deux points des leaders,Saint-Etienne et Monaco, qui contrairement à Marseille, ont réussi à enchaîner trois victoires pour démarrer le championnat. Dimanche prochain, Marseille sera à Monaco en clôture de la quatrième journée. Avant cela, les joueurs de Rudi Garcia devront valider leur ticket pour les phases de poule de l'Europa League, en négociant avec malice le match retour jeudi contre Domzale.