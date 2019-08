Reprise de la Ligue 1 : Kylian Mbappé livre les objectifs du PSG pour la saison

Paris, France

Faites de la place sur l'étagère ! Après le Trophée des champions, le PSG veut empiler les coupes cette saison. La ligue 1 débute ce week-end et le Paris Saint-Germain attaque par une première journée à domicile face à Nîmes (dimanche 21h00). Les Parisiens sont bien décidés à conserver leur titre et louchent aussi sur les coupes nationales perdues l'an passé, même si tous les regards sont portés sur la Ligue des Champions. Une saison sous la coupe du nouvel homme fort des Rouge et Bleu, Léonardo a fait sont retour à Paris, mi-juin.

La Ligue 1 doit rester Rouge et Bleu

"On doit continuer en championnat", les mots simples mais très clairs de Kylian Mbappé qui ne veut pas voir le titre de champion de France échapper à son club. Le PSG a décroché six des sept derniers sacres hexagonaux. "On a assis cette domination qu'on doit garder, parce que ce n'est pas quelque chose de facile", explique le crack de Bondy. Les joueurs de la capitale partent largement favoris mais devront se méfier notamment des ambitions lyonnaises ou des surprenants lillois, deuxième l'an passé.

Remettre le nom du PSG au palmarès des coupes nationales

L'hégémonie du Paris Saint-Germain a pris du plomb dans l'aile la saison passée sur le tableau des coupes. Un premier coup de fusil tiré par Guingamp en quart de finale de Coupe de la Ligue. Une seconde cartouche signée du voisin breton et cette finale de Coupe de France perdue par les Rouge et Bleu face à Rennes.

On va essayer de les récupérer cette année, de ne pas laisser de matchs au hasard, promet Kylian Mbappé.

Faire un grand pas en Ligue des Champions

Mais les yeux parisiens sont surtout tournés vers les étoiles, celles qui brillent les soirs de semaine. Le Paris saint-Germain est très attendu en Ligue des champions, l'aventure européenne ne peut pas une nouvelle fois s'arrêter en mars. La défaite en huitième de finale face à Manchester United a laissé des traces sur toute la fin de saison dernière. "On doit passer cette étape, on reste bloqué, c'est à nous de trouver la solution", analyse l'attaquant du PSG.

Un mercato malin et pas encore terminé

Avec Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Abdou Diallo, le club de la capitale s'est renforcé cet été, mise sur la concurrence et élève la qualité de sa profondeur de banc. Un mercato qui n'est toujours pas fini et qui pourrait livrer des surprises d'ici le 2 septembre. Kylian Mbappé est même favorable à de nouvelles venues. "S'il y a d'autres joueurs qui arrivent, ils ne seront pas de trop". Après le départ de Kevin Trapp, l'arrivée d'un gardien reste plus que probable.

Le cas Neymar

La grande inconnue de ce début de saison côté parisien à les cheveux blonds et des envies d'ailleurs. Neymar veut partir mais pour le moment, les offres n'arrivent pas jusqu'à Léonardo, le directeur sportif, ou ne sont pas satisfaisantes pour le club de la capitale. Arrivé en retard d'une semaine à la reprise de l'entrainement, puis recadrer, le Brésilien s'affiche depuis tout sourire avec ses coéquipiers. S'il ne part pas, la star va devoir reconquérir le cœur de certains fans déçus par son comportement.