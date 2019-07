Ligue 1 : courses, passes... La première séance d'entraînement studieuse d'Olivier Dall'Oglio au Stade Brestois

Le Stade Brestois a repris l'entraînement ce lundi, à Kerlaurent, à six semaines de la reprise du championnat de Ligue 1 de football. Olivier Dall'Oglio et son staff ont dirigé leur toute première séance d'entraînement.

Brest, France

Il était la curiosité de cette toute première. Le nouvel entraîneur du Stade Brestois, Olivier Dall'Oglio, a dirigé sa toute première séance d'entraînement ce lundi., à Kerlaurent, à six semaines de la réception de Toulouse, pour la première journée de Ligue 1 de football.

Séance classique de reprise... Courses, passes, etc. "Pas mal, ça envoie, on dirait du Furlan, toujours au taquet" explique Kilian, un supporter. "C'était assez tranquille quand même. Assez détendu, on sent le groupe serein... Çà se passera bien la saison" ajoute Théo.

L'entraînement a eu lieu sur le terrain de l'AL Coatodon. Les 17 joueurs attendus y ont participé, dont Denys Bain, l'unique recrue pour l'instant. Dont Hianga'a Mbock, le frère de Griedge qui vient de signer son tout premier contrat pro. L'ex-latéral du Stade Rennais, Ludovic Baal, était à l'essai. Première séance aussi pour Yvan Bourgis, qui intègre le staff.

Yvan Bourgis, ex-joueur pro au Stade Brestois, aujourd'hui membre du staff d'Olivier Dall'Oglio © Maxppp - Thomas Lavaud

Des Dijonnais présents

A la fin de l'entraînement, Olivier Dall'Oglio a échangé quelques mots avec les supporteurs présents. Notamment Kiki et Lionel, deux Dijonnais actuellement en vacances à la pointe du Raz. Ils se sont levé à 6 heures et demi pour venir assister à la première séance de celui qu'ils avaient l'habitude de suivre lorsqu'il entraînait Dijon. Ils lui ont offert un maillot floqué et quelques bières bretonnes.

En revanche, Olivier Dall'Oglio n'a pas touché au cubi de rosé customisé "Celtic Ultras 01".