Ligue 1 : cruelle fin de série pour le Stade Rennais contre Marseille (0-1)

Edouard Mendy est à terre après le but encaissé par Strootman. Adrien Hunou, Damien Da Silva et Jérémy Morel ne peuvent que constater les dégâts.

Rageant ! Voilà ce que doivent se dire les Rennais, alors que leur belle série de cinq victoires de suite en Ligue 1 a pris fin, ce vendredi, contre l'équipe qui la précédait au classement. Devant un Roazhon Park qui avait fait le plein, les près de 30 000 spectateurs n'ont vu que peu d'occasions, dans un match dont la qualité a encore une fois été ternie par l'état de la pelouse.

Si Rennes a subi la maîtrise marseillaise en première période, et aurait pu concéder l'ouverture du score sur une frappe d'Alvaro, consécutive à un corner, sur le poteau (28e), les Rouge et Noir étaient à deux doigts d'obtenir un penalty sur le contre (voir par ailleurs). Et au fur et à mesure, les hommes de Julien Stéphan ont pris la mesure des Phocéens, se sont installés dans le camp adverse, et ont fini par faire reculer Marseille, se créer des occasions par Bnejamin Bourigeaud, des 20 mètres dont la frappe a été repoussée par Mandanda (43e), ou Raphinha (67e) dont la demie-volée a frôlé le poteau. Et c'est finalement dans leur temps fort qu'ils ont fini par craquer et encaisser le but de Kevin Strootman (ci-dessous).

Le fait du match : "ils ont mieux suivi que nous"

La phrase est du capitaine Damien Da Silva, après la rencontre. Et effectivement, ils étaient deux Marseillais à la retombée du coup franc de Dimiri Payet, détourné sur le poteau par Édouard Mendy. Et c'est Kevin Strootman qui a marqué son deuxième but de l'année en Ligue 1, devançant Valère Germain, alors que la défense rennaise était restée statique (84e).

Entré à la 82e minute, Kevin Strootman a délivré Marsielle deux minutes plus tard. © Maxppp - Frédéric Speich

C'est aussi sur une phase arrêtée que les Rouge et Noir avaient concédé ce coup franc, quand Da Silva était en retard sur Maxime Lopez, juste après une touche. Difficile à accepter, d'autant que les Marseillais n'étaient pas sortis de leur camp depuis un moment.

Le joueur : Léa Siliki à un cheveu près

Et le numéro 12 rennais s'est écroulé dans la surface... On jouait alors la 29e minute, et, bien lancé par Romain Del Castillo, James Léa Siliki s'est effondré, touché, en pleine course par Bouna Sarr. Dans la surface ? Dehors ? Tout le Roazhon Park attendait, et l'arbitre Benoît Millot a finalement accordé un coup franc, sur cette rare incursion rennaise. Difficile de se faire une opinion, même après plusieurs ralentis. Mais ce n'était pas un hasard si cette situation a été obtenue par l'un des joueurs les plus actifs sur le terrain.

Face à plusieurs Marseillais, James Léa Siliki a brillé par son activité. © Maxppp - Philippe Renault

Si, comme tous ses coéquipiers, il a été en difficulté en première période face à la maîtrise marseillaise, il a surnagé en seconde période, par ses longues courses pour aller presser les défenseurs Marseillais, par son aisance technique aussi, qui, sur certains contrôles lui a permis d'emmener le jeu rennais vers l'avant. Omniprésent, il a fini par être remplacé dans le temps additionnel par Joris Gnagnon, qui est allé se positionné comme avant-centre. Pour sa quatrième titularisation d'affilée en Ligue 1, il a certainement marqué des points.

La feuille de match

A Rennes (Stade Roazhon Park) Marseille bat Rennes 1 à 0 (0-0)

Arbitre : B. Millot

But : Marseille : Strootman (84e)

Avertissements :

Rennes : Traoré (32e), Da Silva (82e)

Marseille : Sarr (30e), Caleta Car (35e), Kamara (50e), Payet (79e), Sanson (89e)

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva (cap), Morel, Maouassa - Raphinha, Bourigeaud, Camavinga (Tait, 86e), Léa Siliki (Gnagnon, 90+2e) - Niang, Del Castillo (Hunou, 78e).

Marseille : Mandanda (cap) - Sarr, Caleta Car, Alvaro , Amavi - Rongier (Strootman 82e), Kamara, Sanson - Radonjic (Germain 65e), Benedetto (Lopez 77e), Payet.