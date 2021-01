Ligue 1 : d'Est en Ouest, le FC Metz défie, ce dimanche, le Stade Brestois

Après sa victoire contre Nantes (2-0), le weekend dernier, le FC Metz (8e) se déplace ce dimanche, chez un autre club breton, le Stade Brestois (13e). Les Grenats sont toujours invaincus en 2021, alors que les Finistériens restent sur trois défaites consécutives en championnat (PSG, Rennes et Reims).

Kouyaté et Leya Iseka suspendus

Pour cette rencontre de la 22e journée de la Ligue 1, le FC Metz sera privé du défenseur Kiki Kouyaté et de l'attaquant Aron Leya Iseka, qui sont suspendus. Ces deux Grenats sont particulièrement en forme : le Malien est devenu un élement clé du système défensif messin et le Belge vient de marquer contre Lyon et Nantes.

Habib Maïga, testé positif au coronavirus la semaine dernière, et qui n'a pas développé de symptômes, a effectué un nouveau dépistage. Le club est dans l'attente des résultats. Si ce nouveau test est négatif, Frédéric Antonetti a précisé que son international ivoirien serait bel et bien convoqué pour le déplacement à Brest.

Thomas Delaine, blessé à Lyon, le 17 janvier dernier, a repris, ce vendredi l'entraînement. Il pourrait faire son retour dans le groupe.

Opa Nguette, Kévin N'Doram, Vincent Pajot et Ibrahima Niane sont toujours forfaits.

Le Stade Brestois piétine

Après un bon début de saison, le club breton marque le pas ces dernières semaines. Le Stade Brestois n'a pris que trois points lors des quatre dernières journées. Avec 37 buts encaissés, la formation finistérienne dispose de la 17e défense du championnat.

Sur le plan offensif, les attaquants de Brest sont à la peine, avec un seul but marqué lors des trois dernières rencontres.

Pour cette rencontre, seul le défenseur Christophe Hérelle manque à l'appel, pour cause de suspension.

A l'aller, le 29 novembre dernier, le Stade Brestois s'était imposé à St Symphorien, deux à zéro, grâce à un doublé d'Irvin Cardona.

Stade Brestois - FC Metz, 22e journée de la Ligue 1, coup d'envoi à 15 heures, avant-match sur France Bleu Lorraine dès 14h30, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud. Lors de cette émission, vous pourrez aussi suivre en fil rouge l'évolution des scores des rencontres du 6e tour de la Coupe de France.