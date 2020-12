Ligue 1 - Dall'Oglio (Brest) : "Focalisé sur l'équipe, pas sur les calculs" avant de jouer Montpellier

Pour sa deuxième saison dans l'élite, l'objectif officiel du Stade Brestois est de se maintenir en Ligue 1, de la manière la plus sereine et la plus rapide. "Mais on veut aller le plus haut possible" rappelait aussi Brendan Chardonnet, dernièrement. Alors que la Ligue 1 enchaîne un troisième match en une semaine ce week-end, avant un quatrième en dix jours mercredi qui sonnera l'heure de la trêve hivernale, les Ty Zefs prolongent leur série positive.

13 points sur 18 depuis la victoire contre Lille

Depuis un mois et demi et le succès face à Lille, le Stade Brestois a empoché 13 points sur 18 possibles, ne cédant qu'à Bordeaux en fin de match (1-0) et arrachant le nul à Lyon (2-2). Ce dimanche à 13h face à Montpellier pour la 16e journée, et de nouveau face à un mieux classé, le Stade Brestois passe un nouveau test pour savoir ce qu'il peut espérer cette saison. Avec 11 points d'avance sur la 18e place, le champ de tous les possibles est ouvert. D'autant que Brest peut compter sur un effectif quasi au complet avec un groupe en train de s'affirmer collectivement.

La préoccupation, c'est la qualité de l'équipe

Certains joueurs en manque de temps de jeu, alignés d'entrée à Lyon, sont allés décrocher le nul au courage, dans un 4-4-2 où les tâches de chacun semblent maintenant assimilées par tous, à l'instar des principes de jeu. Pour autant, Olivier Dall'Oglio ne se risque pas au jeu des mathématiques. Officiellement, aucun objectif comptable n'était fixé avant la trêve. "Avant la saison, on ne se dit pas il faudra avoir tant de points à cette date, tant de points en mars" avance l'entraîneur brestois, pas plus qu'il fixe un nombre de points à prendre pour les deux matchs à venir. "Bien sûr qu'on regarde le classement par rapport aux résultats des uns et des autres, bien sûr aussi qu'on ne veut pas être dans les trois derniers" mais il dit ne pas être focalisé là dessus.

Rien n'est fait

"La préoccupation principale au niveau sportif, c'est la qualité de l'équipe" reprend ODO, "comment on fait progresser les joueurs ? Comment on fait évoluer le groupe ? Qu'est-ce qu'on amène en plus ? Qu'est-ce qui va nous faire gagner les matchs ? C'est ça qui nous préoccupe" et qui justifie que l'aspect comptable importe moins. "Est-ce qu'on est trop prudent ?" s'interroge-t-il, "je ne pense pas, mais on constate que rien n'est fait. _Si, pendant cinq matchs, on reste à 22 points, on va dire qu'il y a un souci_. On est focalisé sur l'équipe, pas sur les calculs. On les laisse aux autres".

Montpellier très costaud en déplacement

Les Ty Zefs reçoivent cette fois une équipe redoutable loin de chez elle puisque Montpellier n'a perdu qu'une fois en déplacement, à Rennes lors de la 1re journée, pour deux nuls ensuite puis quatre succès de rang à l'extérieur, série en cours. Cela s'apparente donc à un véritable révélateur, pour savoir si Brest peut viser encore plus haut où au contraire rentrer un peu dans le rang avec une position aux alentours de la 10e place comme horizon limite. Aux Brestois de le définir.