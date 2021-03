Ligue 1 - "Conclure quelque chose de bien jusqu'au bout": le Stade Brestois lance son sprint final à Marseille

Il ne reste plus que 10 matchs pour s'offrir la meilleure fin de saison possible. Pour le Stade Brestois, ça commence ce samedi après-midi à Marseille où il dispute la 29e journée de Ligue 1. Le maintien est en très bonne voie pour les Ty Zefs meme s'il n'est pas encore mathématiquement assuré. Chez un OM qui vient de vivre une énorme crise après l'incendie du centre d'entraînement, puis un changement de président et d'entraîneur, les Brestois vont tenter de profiter d'une situation encore délicate même si les Marseillais viennent de battre Rennes sur le fil mercredi en match en retard.

On considère qu'on n'est pas sauvé

A cette occasion, Brest lance son sprint final puisque le dernier quart du championnat sera entamé avec neuf points d'avance sur le barragiste. Pourtant Olivier Dall'Oglio estime que rien n'est acquis pour son équipe. "La première des choses est de sortir de la zone dangereuse. Pour l'instant, on considère qu'on n'est pas sauvé".

Des objectifs comptables à court terme

Il reste, c'est vrai, 30 points à distribuer et il ne manque probablement que deux victoires à Brest pour conserver sa place dans l'élite. "Peut-être qu'on se donnera d'autres objectifs après" reprend l'entraîneur brestois. Après Marseille, il y aura la réception d'Angers puis des oppositions clairement à la portée des Ty Zefs se profilent à Lorient et face à Nîmes, deux équipes qui bataillent pour le maintien. "C'est bien d'avoir aussi des petits objectifs en termes de points et de contenu", reprend ODO, "de dire qu'on a atteint un certain niveau, qu'on est un peu plus tranquille et qu'on peut aller plus haut".

Que ça reste quelque chose d'attrayant et de palpitant

L'ambition surtout, désormais, est de ne pas galvauder ce qui a été fait. Et au contraire de capitaliser sur ce qui marche bien, ou de mieux en mieux comme le milieu à trois. "Il faut que ça reste quelque chose d'attrayant et de palpitant. On arrive dans les 10 derniers matchs, on a envie de conclure quelque chose de bien jusqu'au bout. C'est important de bien finir". Et si possible franchir un cap en déplacement où Brest reste toujours la 2e pire équipe ex aequo de Ligue 1