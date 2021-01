Ligue 1 - Dall'Oglio (Stade Brestois) : "Une défaite amère, on l'a un peu en travers"

Olivier Dall'Oglio n'est pas du genre à le dire en criant ou en s'énervant vertement. Reste que l'entraîneur du Stade Brestois ne cache pas son profond agacement à l'issue du derby perdu 2-1 par les Ty Zefs face à Rennes ce dimanche à Le Blé.

Ce n'était peut-être pas notre jour

"C'est une défaite assez amère" rumine Olivier Dall'Oglio, "car ce n'est pas un match qu'on doit perdre. Ca ne se joue à pas grand chose. Dans un derby comme ça, repartir avec la défaite, on l'a un peu en travers" dit-il in extenso, au vu de la physionomie du match. Car, si les Rennais ont tenu le ballon et su faire courir les Brestois, ce sont bien les Ty Zefs qui ont eu les occasions les plus nombreuses et les plus dangereuses. "Le groupe a bien travaillé et agi. Mais le poteau était plutôt sortant aujourd'hui, ce n'était peut-être pas notre jour".

Le pénalty oublié sur Mounié ? "J'ai beaucoup d'interrogation sur le fonctionnement"

ODO enrage encore sur une situation en fin de première période. Lors d'une action éclair et un centre extérieur pied droit de Cardona, Mounié est ceinturé en pleine course par Truffert. Et l'arbitre ne signale rien. "On a vu qu'il y avait faute mais M. Buquet, qui était à côté, estime que non" explique Olivier Dall'Oglio. "On a demandé si cela a été vérifié à la vidéo. On nous dit oui et il ne s'est absolument rien passé. J'ai beaucoup d'interrogation sur le fonctionnement" continue l'entraîneur brestois, pour le moins circonspect au sujet de cette action extrêmement importante avant la pause. Alors que le score est de 1-1, elle aurait pu (du ?) changer la physionomie du match.

Est-ce que l'arbitre a hésité en se disant c'est le Stade Brestois ? Je ne sais pas

"On a eu un moment de doute en se disant qu'on avait mal vu. Mais, on a très vite les images et on les a bien vues. C'est plus que pénalty et il y a certainement d'autres conséquences pour le joueur rennais qui fait la faute. Est-ce que l'arbitre a hésité là-dessus ? En se disant c'est la mi-temps, on va rester là dessus c'est bien, c'est le Stade Brestois ? Je ne sais pas. Je suis parfois interrogatif".

Olivier Dall'Oglio ne digère pas la situation sur Steve Mounié en fin de première période Copier

L'arbitre refuse de s'exprimer

Sollicité par France Bleu Breizh Izel à l'issue de la rencontre juste avant de quitter le stade, Ruddy Buquet, au sifflet ce dimanche, a refusé de s'exprimer en indiquant que les arbitres n'avaient pas le droit le faire.