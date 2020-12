Ligue 1 - Dall'Oglio (Stade Brestois) : "Il faut empêcher ces dérapages"

"Là, on pointe du doigt une grossière erreur". Interrogé ce vendredi sur l'interruption historique du match de Ligue des Champions entre le PSG et Basaksehir après les propos du quatrième arbitre contre l'entraîneur adjoint du club stanbouliote, Pierre Webo, le désignant par sa couleur de peau, Olivier Dall'Oglio a livré le fond de sa pensée.

"On est dans une évolution des mentalités, il faut faire attention à tout cela" estime l'entraîneur du Stade Brestois, il préfère souligner au contraire la diversité dans le foot. "Hier, je regardais les joueurs à table en train de se côtoyer" reprend Olivier Dall'Oglio, "ils viennent de partout. Ce que je trouve agréable, c'est ça. On partage ça. Je partage ça depuis toujours avec des joueurs, j'ai moi-même été joueur", insistant sur le fait que seul le sport, ou presque, permet une telle richesse. "On arrive à partager des choses extraordinaires, mais tu ne peux pas empêcher qu'il y ait des dérapages. Alors, il faut les empêcher".