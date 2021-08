Ligue 1 - Damien Ott (l'entraîneur adjoint alsacien de Troyes) : "Julien Stéphan est très, très brillant"

Damien Ott a entraîné pendant 20 ans dans le monde amateur (Mulhouse, Village-Neuf, Colmar, Avranches et Bourg-en-Bresse), dont une dizaine en National. Il a longtemps géré un double emploi du temps, car il était en même temps professeur de sport. L'enfant de Village-Neuf a franchi une nouvelle étape en abandonnant en 2019 sa casquette d'entraîneur numéro un, pour assister Laurent Battles à Troyes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aussi passionné en disctrict qu'en Ligue 1

Un choix couronné de succès puisque l'ESTAC a assuré au printemps dernier sa montée en Ligue 1. Damien Ott découvre donc les bancs de touche de l'élite à 55 ans, avec toujours la même passion chevillée au corps : "J'ai adoré entraîner Village-Neuf en district, j'ai adoré participer à la vie du FC Mulhouse, j'ai adoré ce que j'ai fait à Colmar, à Avranches, j'ai adoré plein de choses. J'adore aussi ce que je fais en Ligue 1, toujours avec la même passion. Ça doit rester la ligne directrice de mon approche du football. Le contexte est différent, l'atmosphère aussi, les stades sont remplis, il y a une ferveur et une médiatisation incroyables. C'est surtout ça qui change".

Sa passion pour le foot a grandi à la Meinau

Damien Ott est à la fois ému et excité à l'idée de revenir dimanche à la Meinau pour l'affrontement entre le Racing et l'ESTAC. "C'est un bonheur absolu, se réjouit-il. Ici à Troyes, tout le monde me chambre en me disant que je vais revenir chez moi. Effectivement, j'ai gardé une telle identité alsacienne que ça me fait un bonheur immense. Je n'ai pas revu la Meinau depuis pas mal de temps, mais la revoir pleine, franchement ça me fait trop plaisir. J'ai une histoire particulière par rapport à ce club-là. J'ai fréquenté les quarts de virage pendant suffisamment de longues années pour être légitime à dire que ma passion a grandi avec le Racing. Je suis de la génération 79, le Racing a développé ma passion pour le football".

Damien Ott raconte sa relation particulière avec le Racing Copier

Une complicité avec Julien Stéphan

Damien Ott aura aussi plaisir ce dimanche 22 août à recroiser la route du nouvel entraîneur du Racing Julien Stéphan, avec qui il a passé les diplômes d'entraîneur professionnel. "On a passé ensemble une année de formation pour le BEPF, raconte l'adjoint de Laurent Battles. J'ai adoré avoir avec lui une relation de travail, de complicité et de convivialité. Il était à Rennes et moi à Avranches, donc on voyageait souvent ensemble, de petites affinités et des rapprochements se sont faits. J'ai adoré la façon de discuter football avec lui. Ça ne m'étonne pas qu'il ait réussi à s'envoler, c'est mérité. Il nous avait tous impressionnés lors de cette formation, il était très, très brillant. Il est en train de faire un magnifique carrière, je lui souhaite beaucoup de réussite à Strasbourg, sauf évidemment contre nous (sourire)".

Damien Ott connaît bien Julien Stéphan Copier

Dimanche, Damien Ott se verrait bien jouer un mauvais tour au Racing de Julien Stéphan, comme il avait pu le faire en 2014. Son équipe de Colmar s'était imposée 2 à 1 à la Meinau, après avoir été menée à la pause. "J'avais fait trois changements à la mi-temps et on avait gagné, se rappelle-t-il. C'était un moment unique, une expérience fantastique à vivre, le sentiment d'avoir réussi un bon coup. C'était une grande fierté".