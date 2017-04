Ligue 1 : dans sa quête de maintien, le FC Metz freiné par Caen

Ce samedi 15 avril 2017, à l'occasion de la 33ème journée de la Ligue 1, dans un choc entre mal classé, le club à la Croix de Lorraine a été tenu en échec par Caen (2-2). Le FC Metz reste 15ème du championnat, avec 5 points d'avance sur le barragiste provisoire, Lorient.

Les grenats ont donc été freinés dans leur quête de maintien. Samedi soir, à l'occasion de la 33ème journée de la L1, le FC Metz a été accroché sur sa pelouse par le Stade Malherbe de Caen. Score final : 2 à 2. Grâce à un splendide but d' Ismaila Sarr puis un autre de Cheick Diabaté, le club à la Croix de Lorraine a mené au score à 2 reprises mais s'est fait reprendre à chaque fois par le mal classé normand. Privé de victoire depuis 3 journées, le FC Metz reste 15ème du championnat, avec 5 points d'avance sur Lorient, le barragiste provisoire.

Quel but de Sarr

C'est donc un 3ème match consécutif de championnat sans victoire pour le FC Metz. Et si les défaites contre Bordeaux et Lyon, les semaines passées ne souffraient d'aucune contestation, ce match nul contre Caen laisse des regrets au club à la Croix de Lorraine. Appliqués et enthousiastes, les grenats ont su emballer cette rencontre entre mal classés. Ismaila Sarr, auteur d'une splendide reprise de volée sur le premier but , puis Cheick Diabaté, en renard des surfaces ont permis aux messins de croire au succès. Mais la défense des grenats, encore fautive, sur les 2 buts caennais, a douché les espoirs mosellans. Avec 1 point pris sur les 3 derniers matchs, le FC Metz n'avance plus dans sa bataille pour le maintien. Mais ses conccurents directs, sont restés eux-aussi à quai...Ce qui permet aux protégés de coach hinschberger de disposer encore d'un matelas de sécurité plutôt rassurant, avec tout de même 7 points d'avance sur le premier relégable.