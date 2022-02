Ligue 1 : David Guion devient entraîneur des Girondins de Bordeaux

C'était un secret de polichinelle au Haillan depuis plus d'une semaine. David Guion devient l'entraîneur des Girondins de Bordeaux et "il remplace Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe première", indique le club dans un communiqué ce jeudi. Il aura la lourde tâche de maintenir le club au scapulaire en Ligue 1 alors qu'il est embourbé à la dernière place au classement. L'ancien coach de Reims sera présenté ce vendredi matin en compagnie du directeur sportif Admar Lopes, avant un entraînement ouvert au public et délocalisé au Matmut Atlantique à partir de 11h30. Il sera sur le banc pour son premier match ce dimanche face à Monaco. D'après les informations de notre confrère de 20 Minutes, Clément Carpentier, le natif du Mans signe un contrat court de cinq mois avec une année en option en cas de maintien.

Quid de la situation de Vladimir Petkovic ?

Si le club annonce David Guion comme successeur à Vladimir Petkovic, cela signifie que les Girondins de Bordeaux ont trouvé un accord pour le départ du coach bosnien. Mis à pied le 7 février dernier, l'ancien sélectionneur de la Suisse est encore sous contrat avec les Marine et Blanc jusqu'en juin 2024, soit quatre à cinq millions d'euros à débourser si un licenciement devenait la solution. Mais le club n'a pas les moyens d'aligner cette somme, d'autant qu'il a déjà la fin de contrat de Laurent Koscielny à régler. Bordeaux a-t-il trouvé un terrain d'entente avec Petkovic ? Interrogés sur le sujet, les Girondins de Bordeaux n'ont pas répondu à nos sollicitations.