Ligue 1 de foot : à Metz, le DFCO est à un tournant de la saison

Le DFCO se déplace à Metz, ce samedi, pour le compte de la 10è journée de la ligue 1 Conforama. Dijon actuellement en position de relégable défie la lanterne rouge du championnat. Les deux formations ont besoin de victoire pour se relancer dans la lutte pour le maintien.

Le public du stade Gaston Gérard, a vibré, le PSG a tremblé, mais à l'arrivée malgré un sublime but dijonnais, Paris et ses stars se sont imposés dans les arrêts de jeu, le DFCO n'a pris aucun point, et s'est retrouvé dans les profondeurs du classement.

Sortir le "bleu de chauffe"

On referme la porte de ce match de gala face à Paris, pour enfiler le bleu de chauffe ce week-end pour Dijon. Car le match important de ces 8 derniers jours, c'est ce samedi contre le FC Metz. Et là, pas le droit à l'erreur pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, il faut battre la lanterne rouge pour lancer l'opération maintien, face à des adversaires, à priori , plus à la portée des dijonnais.

Un match équilibré sur le papier

Les deux équipes qui s'affrontent ce samedi à St Symphorien, n'ont gagnées qu'une seule rencontre depuis le début de la saison et si Dijon a déjà affronté les cadors du championnat (Paris, Lyon, Monaco, Marseille) à Metz l'état d'urgence a été décrété. Et quand on parle d'état d'urgence en foot, on parle de l’entraîneur qui est en danger. Si les grenats perdent face à Dijon , Philippe Hinschberger, sera limogé. Voilà de quoi pimenter un match qui ressemble à un quitte ou double pour les deux clubs.

