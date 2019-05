Ligue 1 de foot, Dijon doit battre Strasbourg pour espérer le maintien

Dijon, France

Ils ont deux points de retard sur Caen l'actuel barragiste, deux points ou presque trois. La saison du DFCO aura été un long chemin de croix, dernier épisode en date, ce point retiré aux dijonnais après les incidents survenus pendant le match à domicile face à Amiens.

Ce soir là, des cris racistes ont été entendus dans les travées du stade Gaston Gérard, jusqu'à la pelouse : match arrêté . Alors que la justice enquête, la ligue elle a décidé de sanctionner le club, avec sursis. Un point de moins au classement, ce sera la sanction s'il se passe le moindre incident avant la fin de la saison dans le stade des dijonnais. Deux points de retard, un point de moins avec sursis, Dijon n'est plus très loin du précipice sans retour. Espérons donc que le maintien sera le résultat de la seule vérité sportive d'une saison.

On a des lacune et des manques, tant au niveau du jeu, qu'au niveau mental.

A trois journées de la fin malheureusement pour Dijon cette vérité sportive est la suivante, le DFCO est 19 eme du classement. "Si aujourd'hui on est à cette place" analyse Antoine Kombouaré l’entraîneur bourguignon, "c'est qu'on a des manques, des lacunes, tant au niveau du jeu, qu'au niveau mental. Il faut arrêter de se mentir, Strasbourg, il faut le gagner ce match, à tout prix".

Il faut gagner maintenant, pour encore espérer, espérer un faux pas de Caen lors des trois derniers matchs. Mais pour vaincre Strasbourg, équipe, qualifiée pour la coupe de l'UEFA, et qui joue sans pression, Dijon va devoir trouver un équilibre compliqué . Il va s'agir de remporter le combat physique face des alsaciens réputés plus costauds et rapides, gagner les duels donc mais sans se faire sanctionner par excès d'engagement. Pas simple lorsque l'enjeu c'est juste de survivre dans une course au maintien.

La pression est donc énorme sur les joueurs mais aussi sur l’entraîneur. Antoine Kombouaré, lui aussi , recherche un équilibre celui du manager qui doit secouer ses troupes et les rassurer en même temps.