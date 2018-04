dijon

Il manque une à deux victoires au DFCO pour assurer son maintien en Ligue 1. Avec 41 points, au compteur les dijonnais seraient quasi certains de renouveler leur bail une saison de plus dans l’élite du football français, mais encore faut-il chercher les trois points qu'il manque.

Première opportunité ce samedi à Toulouse face à une formation qui flirte dangereusement avec les places de relégable. Le TFC, actuel 17è du classement, n'a pas le droit à l'erreur à domicile et voit une équipe , à priori, à sa portée arriver au stadium.

Un peu plus prêt des étoiles ?

Car le DFCO n'est pas un foudre de guerre à l’extérieur. Certes les derniers résultats à Saint Etienne et Montpellier, en déplacement, se sont soldés par des bons matchs nuls, mais Dijon a subi samedi dernier la loi de Marseille, dans un match qui peut avoir laissé quelques traces. Les dijonnais seront privés de Cédric Yambéré, suspendu, de Wesley Lautoa et de Florent Balmont blessés. Pour les remplacer, Olivier Dall'Oglio va faire appel au "vétéran" Cédric Varrault, 38 ans. Et même si le défenseur dijonnais n'a plus été titulaire depuis plusieurs matches, il a toujours la confiance de son entraîneur.

Olivier Dall'Oglio, l’entraîneur dijonnais répond à Stéphane Parry Copier

Toulouse-Dijon, coup d'envoi à 20 heures ce samedi. Après Toulouse, Dijon se déplace à Nantes (14 avril)