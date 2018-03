Dijon, France

C'est dans le chaudron vert de Saint-Étienne que les dijonnais se retrouvent ce samedi 3 mars à 20 heures pour la 28e journée de Ligue 1. Olivier Dall'Oglio a encore le match aller en mémoire. Une défaite 1-0 à domicile sur penalty face aux stéphanois. "Un bon match mais un résultat frustrant" se souvient le coach dijonnais, même si depuis, poursuit-il, "de l'eau a coulé sous les ponts mais si on peut l'effacer, pourquoi pas, on ne va pas se gêner !'

Un match "référence" ?

Le DFCO va y aller avec l'envie de rester sur sa bonne lancée à l'extérieur, et ce bon résultat à l'ESTAC où le club n'a pas encaissé de but. "C'est une bonne façon de se juger" dit le coach car "Saint-Étienne est plutôt bien en ce moment, a de bons résultats après le mercato. Il y a des joueurs de bon niveau. Ce sera un match serré car il y a de grosse individualités, qui ont un potentiel en attaque. C'est un match intéressant pour nous."

Écoutez Olivier Dall'Oglio, l’entraîneur du DFCO Copier

Ne pas se mettre la pression -Valentin Rosier, arrière-droit du DFCO

Valentin Rosier, le jeune arrière-droit du DFCO © Radio France - St&éphanie Perenon

"Même à l'extérieur on peut faire de bonnes choses". Le jeune arrière-droit du DFCO, Valentin Rosier, veut aborder ce match contre les Verts, comme tous les autres "sans pression". "A Troyes on a réussi à faire un match nul , on a peut-être trouvé le bon rythme à l'extérieur", explique-t-il. Concentré, le joueur évoque "un championnat serré" même s'il reconnait que dans l'équipe, beaucoup pensent aux points du maintien. "C'est vrai qu'on en est pas loin, mais après il faut qu'on s'en serve pour se donner de la force et pas pour se mettre de la pression" conclut le défenseur dijonnais.

Valentin Rosier, le jeune arrière-droit du DFCO. Copier

→Coup d'envoi du match ASSE - DFCO ce samedi 3 mars 2018 à 20 heures.