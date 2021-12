Ligue 1 de football : le Paris Saint Germain égalise sur le fil 1-1 face à Lorient

Ce mercredi soir, Lorient et le Paris Saint Germain ont chacun marqué un but au stade du Moustoir dans le Morbihan, dans un match comptant pour la 19e journée de Ligue 1 de football. Le PSG a égalisé in extremis, grâce à un but de Mauro Icardi.

Les merlus ont eu leur but grâce à Thomas Monconduit à la 40e minute. Avec deux cartons jaunes, le joueur parisien Sergio Ramos a été expulsé à la 85e minute. Paris a terminé à 10 contre 11.