Ligue 1 : de nouveaux cas de Covid détectés dans le vestiaire des Girondins, le match Bordeaux-Lille menacé

La menace du Covid-19 plane sur la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le LOSC ce mercredi soir. Dans la journée de mardi, le nombre de cas positifs a grimpé et pourrait donner lieu à un report du match. Le club va réaliser des tests ce mercredi et sera fixé en début d'après-midi.