Ligue 1 : décevant, le Gym s'incline à Montpellier (2-0) !

Après leur défaite avant la trêve face à Marseille (4-2), les Aiglons n'ont pas su réagir, ce dimanche à Montpellier. Malgré une bonne première mi-temps, les Niçois se sont finalement inclinés 2-0. Le niveau de la deuxième période pose question...

Il va falloir s'y faire. L'OGC Nice n'est plus tout à fait le même que l'an passé. Et par moment, les Aiglons n'ont même rien à voir avec leur visage séduisant version 2016-2017. Pourtant, ce dimanche à Montpellier, le Gym a plutôt pris le match par le bon bout. Pendant 45 minutes, il y a eu de l'envie de jouer vers l'avant et des occasions. Beaucoup d'occasions. Mais Plea (4e, 27e), Balotelli (27e, 43e) ou encore Jallet (28e) se sont sans cesse heurtés au mur du MHSC.

Lecomte est bon

Son nom ? Benjamin Lecomte. Arrivé de Lorient cet été, le portier de Montpellier a permis à son équipe de revenir aux vestiaires avec le point du nul. Et si les 380 supporters des Aiglons pensaient voir leurs joueurs pousser en deuxième période, ils ont très vite déchanté depuis le parcage visiteurs. Au retour des vestiaires, c'est un Gym amorphe qui a fait face aux montpelliérains. Sans idée, sans envie. Les joueurs de Der Zakarian en ont donc profité pour prendre les devants.

Par Sessegnon, d'une frappe sublime en toute tranquillité (1-0, 55e). Puis par Mbenza, tout juste entré en jeu et à l’affût pour sanctionner la passivité niçoise. Passes manquées, pertes de balles, marquages approximatifs... Les Aiglons ont livré une deuxième période franchement inquiétante à la Mosson.

Avant de recevoir Strasbourg, dimanche prochain à l'Allianz Riviera (15h), le Gym devra déjà se remettre les idées à l'endroit en Europa League. Jeudi soir, la bande à Lucien Favre jouera probablement la première place de son groupe d'Europa League à domicile face à la Lazio Rome, récent tombeur de la Juventus Turin. ça ne sera pas la même histoire...