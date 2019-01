Ligue 1 : Nice arrache le point du nul à Reims (1-1)

Nice, France

Le visage courageux montré par le Gym lors du derby face à Monaco il y a quelques jours pouvait laisser de l'espoir. Mais ce samedi soir, les aiglons n'ont pas réussi à mettre de folie lors de cette 21e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Reims. Sans idée, la formation azuréenne a craqué en première mi-temps sur un bon ballon dans la profondeur conclu par Rémi Oudin (1-0, 13e). Surpris, Patrick Burner a laissé partir l'attaquant rémois dans son dos et Benitez n'a pu que constater les dégâts.

Alors les aiglons ont cravaché, tentant timidement de réagir pour recoller au score. Peu avant la demi-heure de jeu, Patrick Vieira a même tenté de réorganiser son équipe en lançant Ganago à la place de Sarr mais les Niçois ne se sont pas montré plus dangereux.

Walter n'a pas tremblé

En deuxième période, Reims a cru doubler la mise... avant que le but de Cafaro ne soit refusé pour une position de hors jeu à l'origine de l'action (69e). Les minutes ont donc continué à défiler et les locaux ont pu gérer leur avantage même si Wylan Cyprien n'est pas passé loin de l'égalisation en toute fin de match. A part ça ? Pas grand chose à souligner, si ce n'est l'apathie et le manque de percussion du gym.

Mais ça, c'était avant les dernières secondes du temps additionnel. A la suite d'une main rémoise dans la surface, le Gym a bénéficié d'un penalty tombé du ciel et Walter a pu tromper Mendy pour arracher un précieux match nul (1-1, 98e). Grâce à cette égalisation tardive, Nice poursuit sa petite série de trois matchs sans défaite au terme d'une rencontre pourtant décevante. Samedi prochain, la formation azuréenne retrouvera l'Allianz Riviera pour la réception de Nîmes. Il faudra montrer un tout autre visage !