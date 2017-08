Ligue 1 : décimé et en manque de confiance, le FC Metz défie l'AS Monaco

Ce vendredi 18 août 2017, à l'occasion de la 3ème journée de la Ligue1, le club à la Croix de Lorraine (17ème), accueille le champion de France en titre, l'AS Monaco. Avec zéro point au compteur et privé de plusieurs joueurs cadres, le FC Metz s'attend à souffrir.

Les Grenats défient le champion de France en titre. Ce vendredi, à l'occasion de la 3ème journée de la L1, le FC Metz (17ème) accueille l'AS Monaco (3ème). Après 2 défaites consécutives en championnat (Guingamp et Bordeaux), et privé de plusieurs joueurs importants, le club à la Croix de Lorraine s'attend à souffrir face aux joueurs de la principauté. Les protégés de Leonardo Jardim, victorieux de leurs 2 premiers matchs de L1 (Toulouse et Dijon), s'étaient d'ailleurs régalés, la saison dernière à Metz, s'imposant 7 à 0 à St Symphorien.

Si le FC Metz a fini la saison passée avec la plus défense de L1, c'est notamment à cause des attaquants monégasques qui ont lors des 2 matchs de championnat inscrit 12 buts au pauvre Thomas Didillon. C’est sans doute le plus mauvais souvenir de la carrière du portier messin. Le club à la Croix de Lorraine, dont la défense sera encore décimée, redoute toujours autant la puissance offensive du champion de France en titre. Malgré les départs de Bernado Silva et de Valère Germain et la mise à l'écart de Kilian Mbappé, l'ASM a étrillé Dijon 4 à 1 et dominé Toulouse 3 à 2. D'ailleurs Coach Hinschberger a prévenu ses troupes. " Pour espérer un exploit, les grenats devront être intraitables défensivement ".

Pour l’entraîneur du FC Metz, son équipe se prépare à l’exploit. Mais peu de fans grenats y croient. Sur les réseaux sociaux, l'un deux a écrit : " sur les sites de paris en ligne, la cote pour ce match du FC Metz es très haute. Donc si vous misez 10 euros sur un succès messin, vous est sûr de perdre 10 euros ».

La victoire de Metz est à une côte de 7,50.

Le FC Metz qui peine aussi à se renforcer. Après le départ de Simon Falette vers l'Allemagne, le club à la Croix de Lorraine est désormais à la recherche d'un défenseur, ainsi que d'un attaquant axial, et d'un joueur de couloir...à 13 jours de la fin du mercato estival, Coach Hinschberger tient à rassurer les fans grenats : « Notre effectif sera au complet prochainement ».

Première convocation dans le groupe messin du jeune Ablie Jallow

Gardiens : Didillon, Kawashima.

Défenseurs : Diagne, Niakhaté, Udol, Rivierez, Assou-Ekotto, Balliu.

Milieux : Cafù, Jallow, Poblete, Hein, Jouffre, Philipps, Cohade, Mollet.

Attaquants : Roux, Niane.

FC Metz – AS Monaco, coup d'envoi à 20h45, avant-match sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr avec Thomas Jeangeorge et Sébastien Meyer, le coach du Sarreguemines FC.