Ligue 1 : découvrez le calendrier de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2023-2024

Le calendrier de la saison 2023-2024 de la Ligue 1 a été dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP). Pour les Lyonnais, le championnat commencera et se terminera contre le Racing Club de Strasbourg. Premier match, le 13 août, à l'extérieur et dernier match, le 18 mai, à domicile, à 21h. La saison compte désormais 34 journées.

Les grandes dates à retenir

1re journée : 13 août 2023 contre Strasbourg

17e journée (fin des matches aller) : 20 décembre 2023

38e et dernière journée : samedi 18 mai 2024 contre Strasbourg

Barrage d'accession aller : 30 mai 2024

Barrage d'accession aller : 2 juin 2024

Le calendrier 2023-2024 de l'OL

Les cinq premiers matchs de l'Olympique Lyonnais seront :

Racing Club de Strasbourg (extérieur)

Montpellier MHSC (domicile)

L'OGC Nice (extérieur)

PSG (domicile)

Havre HAC (domicile)

Le calendrier complet est à retrouver ci-dessous.

Le calendrier 2023-2024 de l'OL. - LPF

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 1

En Ligue 1, la saison 2023-2024 débutera le week-end des 12 et 13 août. Cette saison marquera le passage de 20 à 18 clubs et donc de 38 à 34 journées. Seule la 17e journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale.

La reprise s’effectuera avec la 18e journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34e et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Aucun match de la 32e journée de Ligue 1 ne sera programmé le dimanche 5 mai 2024 conformément à la loi adoptée en 2020 par le parlement pour commémorer le drame de Furiani du 5 mai 1992.

La coupe de France

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 2 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

