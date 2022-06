Ligue 1 : découvrez le calendrier 2022-2023 de l'AJ Auxerre, journée par journée

Le calendrier 2022-2023 de Ligue 1 a été dévoilé vendredi par la Ligue de football professionnel (LFP). Retrouvez ci-dessous les dates de tous les matchs des Auxerrois à domicile et à l'extérieur. La saison sera bien sûr à suivre sur France Bleu Auxerre, sur nos réseaux sociaux et sur francebleu.fr.

Suivez toute la saison de l'AJA sur France Bleu Auxerre et francebleu.fr

Plus que jamais derrière les bleus et blancs ! Après leur montée en Ligue 1, les footballeurs auxerrois vont devoir garder leur dynamique et enchaîner les victoires pour évoluer sereinement dans le championnat. Notez bien les dates des matchs de l'AJ Auxerre pour la saison 2022-2023 dont le calendrier a été dévoilé vendredi par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Le championnat commencera le dimanche 7 août pour s'achever le samedi 3 juin 2023. La première journée verra les Auxerrois se déplacer à Lille. L'AJA recevra Angers à l'Abbé-Deschamps pour le premier match à domicile.

Les dates à retenir

1re journée : LOSC - AJA, dimanche 7 août

2e journée : Angers - AJA, dimanche 14 août

6e journée : AJA - OM, dimanche 4 septembre

15e journée : PSG - AJA, dimanche 13 novembre

16e journée : AJA - Monaco, mercredi 28 décembre

21e journée : Monaco - AJA, mercredi 1er février

30e journée : OM - AJA, dimanche 30 avril

36e journée : AJA - PASG, dimanche 21 mai

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les matches amicaux de l'AJ Auxerre

Samedi 2 juillet : Grenoble Foot 38 (L2)

Samedi 9 juillet : Amiens SC (L2)

Mercredi 13 juillet : US Orléans (N1)

Samedi 16 juillet : Stade de Reims

Mercredi 20 juillet : sélection UNFP

Samedi 23 juillet : ESTAC Troyes

Samedi 30 juillet : Red Star (N1)

Le calendrier de la saison 2022-2023 de l'AJA, journée par journée

- - LFP

Toute la saison de Ligue 1

Le calendrier général des compétitions en 2022-2023

- - LFP

Suivre l'AJA