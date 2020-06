Ligue 1 et Ligue 2 : découvrez le calendrier de la saison 2020-2021

La saison 2020-2021 de Ligue 1 débutera le week-end du 22 août 2020 et s'achèvera le 23 mai 2021, a confirmé vendredi la Ligue de Football Professionnel. Les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue de la saison 2019-2020 se joueront respectivement les 24 et 31 juillet prochains.