Ligue 1 : le calendrier intégral du FC Metz, Rennes pour commencer et le PSG pour terminer la saison

Après une saison en Ligue 2, le FC Metz jouera à nouveau dans l'élite pour la saison 2023-2024. Le premier match aura lieu le 12 ou le 13 août prochain sur la pelouse du Stade Rennais. quatrième du dernier championnat de Ligue 1. C'est ce que nous apprend la Ligue de football professionnel (LFP), dans un tweet !

Dans la foulée, le FC Metz a révélé quatre autres affiches de ce début de championnat. Le club à la Croix de lorraine accueillera l'Olympique de Marseille, le 19 ou le 20 août, puis les Grenats se déplaceront à Clermont et ils recevront Reims, enfin lors de la 5e journée, ils se rendront à Lens. Lors de ces 5 premières journées de la Ligue 1, les hommes de Coach Bölöni défieront trois clubs européens (Rennes, Marseille, Lens).

Le derby de l'Est contre Strasbourg, première manche à St Symphorien

C'est l'une des rencontres attendues par les supporters du FC Metz : le derby de l'Est contre Strasbourg. La première manche aura lieu à St Symphorien, le 22, 23 ou le 24 septembre prochain. Le retour à la Meinau est programmé le 11 mai.

L'intégralité du calendrier grenat de la Ligue 1

Après ces six premiers matchs, le FC Metz défiera notamment Toulouse, Nice et Monaco. La dernière journée de la phase aller se déroulera pour nos Grenats au Parc des Princes, contre le PSG !

Après une fin de saison intense, la LFP a officialisé le lundi 12 juin, la remontée du FC Metz . En attendant la reprise, le FC Metz peaufine sa préparation estivale avec plusieurs matchs amicaux au programme à partir du 11juillet.

Le FC Metz retrouve la Ligue 1 © Radio France - Rachel Noël avec infogram

Tous les calendriers des clubs de Ligue 1 pour la saison 2023-2024

Les grandes dates à retenir

1re journée : le 12 ou le 12 août à Rennes

6e journée : première manche du derby de l'Est contre Strasbourg, le 22, 23 ou 24 septembre

17e journée (fin des matches aller) : Le 20 décembre 2023, sur la pelouse du PSG

34e et dernière journée : samedi 18 mai 2024, avec la réception du PSG.

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 1

Cette saison 2023-2024 en Ligue 1 est marquée le passage de 20 à 18 clubs et donc de 38 à 34 journées. Elle débutera le week-end des 12 et 13 août. Seule la 17ᵉ journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale.

La reprise après la trêve de l'hiver, s’effectuera avec la 18ᵉ journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Aucun match de la 32ᵉ journée de Ligue 1 ne sera programmé le dimanche 5 mai 2024 conformément à la loi adoptée en 2020 par le parlement pour commémorer le drame de Furiani du 5 mai 1992.

La coupe de France

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 2 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

