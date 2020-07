Ligue 1 : le calendrier du PSG pour la saison 2020-2021, journée par journée

Le calendrier 2020-2021 de la Ligue 1 de football a été dévoilé ce jeudi par la LFP. Retrouvez toutes les dates des matches du Paris Saint-Germain au Parc des Princes et à l'extérieur, journée par journée. La saison est à suivre sur l'antenne et le site Internet de France Bleu Paris !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier 2020-2021 de la Ligue 1. 38 journées à partir du 23 août 2020 et jusqu'au 23 mai 2021. Et c'est avec Metz que le PSG débutera sa saison, ce 23 août, à domicile. Les Parisiens affronteront en déplacement Brest, pour clôturer la saison de Ligue 1.

Le PSG rencontrera l'OM dès la troisième journée de Ligue 1 à domicile, le 13 septembre, puis en déplacement pour le match retour le 7 février (pour la 24e journée de championnat).

Voici le calendrier complet de la saison 2020-2021

Calendrier extrait de ligue1.fr -

Calendrier du PSG pour la saison 2020-2021

A noter aussi que le PSG abordera son quart de finale de C1 à Lisbonne, dans le cadre d'un inédit tournoi à huit équipes (12-23 août).

Auparavant, le champion de France aura joué les finales de Coupe de France (contre Saint-Etienne, le 24 juillet) et Coupe de la Ligue (contre Lyon, le 31 juillet), au cœur d'un été qui s'annonce très chargé. La 26e finale de la Coupe de la Ligue BKT entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, initialement prévue le samedi 4 avril 2020 et reportée en raison de la crise sanitaire, se déroulera donc le vendredi 31 juillet 2020 à 20h45 au Stade de France à Saint-Denis.

Ligue des champions féminine

L'UEFA Women's Champions League se disputera en août au Pays Basque

Quarts de finale : samedi 22 août 2020 (Horaire à déterminer) Arsenal (ANG) - Paris Saint-Germain (FRA) à San Sebastian

Demi-finales : mercredi 26 août 2020 (Horaire à déterminer) Arsenal ou Paris Saint-Germain - Lyon ou Bayern