Ligue 1 : découvrez le calendrier du Stade de Reims pour la saison 2023-2024

Le Stade de Reims se prépare à une nouvelle saison 2023-2024 en Ligue 1. Le premier match aura lieu le 13 août, à Marseille, comme l'année dernière. Le calendrier est dévoilé ce jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP), d'abord avec la journée d'ouverture. Le premier match à domicile, sera face à Clermont-Ferrand le weekend du 20 août. Le Stade de Reims se déplacera ensuite à Montpellier le weekend du 27 août, puis à Metz le weekend du 3 septembre. Enfin lors de la 5e journée, le weekend du 17 septembre Reims recevra Brest au stade Delaune.

ⓘ Publicité

La dernière journée du championnat, se jouera au stade Delaune face au Stade Rennais.

Le calendrier complet du stade de Reims

Le calendrier 2023/2024 du stade de Reims - Ligue1UberEats

La saison compte désormais 34 journées et 18 équipes .

Tous les calendriers des clubs de Ligue 1 pour la saison 2023-2024

Les grandes dates à retenir

1re journée : 13 août 2023

17e journée (fin des matches aller) : mardi 20 décembre 2023

34e et dernière journée : samedi 18 mai 2024

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 1

Cette saison 2023-2024 en Ligue 1 est marquée le passage de 20 à 18 clubs et donc de 38 à 34 journées. Elle débutera le week-end des 12 et 13 août. Seule la 17ᵉ journée sera programmée en semaine. Elle se jouera le mercredi 20 décembre 2023 et marquera le début de la trêve hivernale.

La reprise après la trêve de l'hiver, s’effectuera avec la 18ᵉ journée programmée lors du week-end des 13 et 14 janvier 2024. La 34ᵉ et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2023-2024 a été placée au samedi 18 mai 2024.

Aucun match de la 32ᵉ journée de Ligue 1 ne sera programmé le dimanche 5 mai 2024 conformément à la loi adoptée en 2020 par le parlement pour commémorer le drame de Furiani du 5 mai 1992.

La coupe de France

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 2 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

Suivre le Stade de Reims