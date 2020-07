Ligue 1 : découvrez les maillots, club par club, pour la saison 2020-2021

Alors que le calendrier de la saison 2020-2021 de la Ligue 1 a été dévoilé la semaine dernière, on vous fait un récapitulatif des maillots domicile et extérieur de vos clubs préférés du championnat. Marseille, Rennes ou encore Nantes, certaines tuniques changent beaucoup. On fait un tour d'horizon.

Alors que le calendrier de la Ligue 1 a été dévoilé le 9 juillet dernier par la Ligue de Football Professionnelle, il est temps de faire un tour d'horizon des différents maillots des clubs de Ligue 1 pour la prochaine saison. Certaines tuniques ont été dévoilées il y a plus d'un mois, d'autres il y a seulement quelques jours.

SCO Angers

Le maillot domicile pour la saison 2020-2021 d'Angers. - Capture d'écran site du SCO d'Angers

Le maillot extérieur du SCO d'Angers pour la saison 2020-2021. - Capture d'écran site SCO d'Angers

OGC Nice

Les maillots des Aiglons ne devraient pas beaucoup changer cette saison. L'équipementier reste Macron et seuls les sponsors changent. Belstaff sera sur la manche de la tunique et Grenadier sur le dos. Selon le club, les nouveaux maillots seront dévoilés lors de la reprise de la Ligue 1, à savoir le week-end du 22-23 août. Encore un peu de patience.

En attendant, les nouvelles recrues niçoises ont déjà arboré la tenue 2019-2020 "mise à jour" lors de leur présentation le 2 juillet dernier et le l'OGC Nice a déjà disputé trois matchs amicaux avec cette tenue provisoire.

Stade Brestois

Fini le sponsor Nike pour les Brestois et revoilà Adidas pour l'équipe bretonne. Retour aux sources pour le club, 70 ans après sa création en 1950. On attend maintenant la présentation officielle des maillots domicile et extérieur.

Stade de Reims

Le club a dévoilé son maillot domicile à travers une vidéo dès la semaine dernière. Un maillot blanc et rouge qui se veut moderne et vintage à la fois. Le Stade de Reims a également changé de logo pour cette nouvelle saison.

Montpellier Hérault

Il n'y pas pour le moment d'information concernant les maillots de la saison prochaine mais le club a d'ores et déjà prévu de lancer un maillot collector pour fêter les 30 ans de la dernière victoire en Coupe de France. Un maillot sobre, blanc aux manches bleues.

Olympique Lyonnais

Le club vient d'officialiser ses nouveaux maillots ce jeudi pour la saison 2020-2021 sur son site internet. Les Gones ont également un nouveau sponsor : Emirates.

À domicile, les Lyonnais arboreront un maillot blanc classique, en l'honneur des 70 ans du club. "L’épaule gauche est ornée des trois bandes d’Adidas en rouge tandis que l’épaule droite revêt les trois bandes en bleu royal", écrit l'OL dans son communiqué. Des couleurs que l’on retrouve également au niveau des manches. Le col est blanc à bouton et les dates « 1950-2020 » brodées en doré se trouveront au-dessus du blason du club afin d’apporter une élégance unique à la tenue.

Pour l'extérieur, on retrouve "un design innovant". Couleur noir charbon, orné de fines rayures plus foncées et avec un col en V noir. "Ce maillot symbolise la puissance et l’expression d’une ambition affirmée pour la saison prochaine", détaille le club.

FC Lorient

Pour leur retour en Ligue 1, les Merlus ont présenté leurs nouveaux maillots le 10 juillet dernier.

En orange et noir à domicile, "le maillot mettra toute la saison à l’honneur _le Festival Interceltique de Lorient_, qui est l’autre grand marqueur du territoire et dont la 50ème édition, reprogrammée en août 2021, sera dédiée à la Bretagne", écrit le club dans un communiqué.

Sur les faces avant et arrière du maillot, on retrouve "un motif en ton sur ton inspiré de l’affiche de cette 50ème édition, dont les arabesques celtiques illustrent l’océan et le triskel celte, ainsi que la mention Festival Interceltique de Lorient – 50ème édition. L’inscription "Les Merlus" encadrée de deux hermines vient s’insérer au dos du col", termine le club.

En blanc avec des rayures horizontales, rappelant "la ligne d’horizon séparant ciel et mer sur la côte du pays de Lorient" et une diagonale orange pour la tenue à l'extérieur. Là encore, l’inscription "les Merlus" et ses deux hermines apparaissent au dos du col.

La tenue third sera dévoilée un peu plus tard affirme le club. Là-aussi, un peu de patience.

Stade Rennais

Les maillots de la saison 2020-2021 ont été dévoilés ce jeudi par le Stade Rennais sur les réseaux sociaux. Un maillot domicile rouge, avec le col et le bout des manches noirs et en hommage à "une figure de la ville et du club, Isidore Odorico", précise le communiqué du club.

Paris SG

Les nouvelles tenues du PSG n'ont pas été encore officialisées pour le moment mais on a une petite idée pour le maillot domicile. L'artiste DJ Snake a posté une vidéo sur laquelle on le voit avec a priori le futur maillot domicile du club parisien.

Nîmes Olympique

Le club de Nîmes a présenté fin juin son nouveau sponsor maillot pour la prochaine saison, Bastide Médical, avec un petit écho au passage à la crise sanitaire qui a touché la France.

Le club des Crocos a également dévoilé le 20 juin dernier ses trois nouveaux maillots pour la saison.

Le nouveau maillot du Nîmes Olympique et ses écailles de crocodile. © Radio France - Julie Munch

AS Saint-Étienne

Ce sera un nouveau maillot pour les Verts cette saison mais toujours avec l'équipementier Coq sportif, la présentation aura lieu dans ces prochains jours.

Girondins de Bordeaux

Là aussi, rien n'est officiel pour le moment concernant les maillots des Girondins mais le club a déjà annoncé qu'il allait changer de logo. Dans une vidéo postée sur France Bleu Gironde, le PDG de Bordeaux l'a présenté.

En attendant l'officialisation des maillots, un internaute pense avoir trouvé la tenue extérieure des Girondins :

FC Nantes

Les Canaries ne porteront plus de maillots avec l'équipementier New Balance mais avec Macron. Le groupe et le club se sont entendus sur un partenariat pour les cinq prochaines saisons.

Le club a officialisé également son nouveau maillot ce jeudi pour la saison prochaine :

Olympique de Marseille

La tenue à domicile est "directement inspirée de l'architecture moderne du XXe siècle" écrit le club sur son site internet et se veut "le reflet de la cité phocéenne en reprenant les designs de monuments clés de la ville".

Pour le maillot extérieur, ce sont "les quartiers singuliers et multiculturels si spécifiques à Marseille" qui sont représentés, avec une couleur "bleu azur et or avec comme base un bleu nocturne".

FC Metz

Les Grenats aussi changent d'équipementier et passent de Nike à Kappa, comme Angers et Lorient. Pour le moment, le club n'a pas donné de date sur la présentation de ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021.

RC Lens

Cette année, pour son retour en Ligue 1, le RC Lens donne l'occasion à un supporter de dévoiler le maillot domicile des Sang et Or.

Le maillot extérieur, lui, a été présenté sur la nouvelle application du RC Lens, qui est téléchargeable sur toutes les plateformes pour smartphone. Un maillot au col vert et presque entièrement noir, pour rappeler la couleur du charbon. On peut y voir également la lampe de mineur imprimé sur le devant du maillot, en plusieurs exemplaires.

Lille

Le club nordiste a lui aussi présenté son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine ce mercredi. Une dominante de rouge comme la saison dernière et une bande bleue en forme de V, qui rappelle un peu le maillot des Girondins de Bordeaux. L'équipementier reste New Balance pour cette saison 2020-201.

Dijon

On ne sait pas non plus grand chose sur les nouveaux maillots du DFCO, en revanche le club vous fait gagner une tunique grâce à un jeu concours. Là aussi, il faudra vous montrer patient.

Racing club de Strasbourg

Pas d'indiscrétion là non plus pour le club alsacien qui n'a pas encore dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la prochaine saison.

AS Monaco

Sur le Rocher, on ne change pas des maillots qui gagnent. Enfin, vu que ça ne gagnait pas assez, l'AS Monaco a légèrement fait évoluer leur design. Le club a donc dévoilé son maillot domicile ce vendredi. Un maillot domicile "rouge en haut côté cœur et blanc en bas, un liseré couleur or se dévoile sur les flancs rappelant le prestige du club de la Principauté", écrit le club monegasque dans son communiqué. Vous retrouvez également une inscription "AS Monaco" au dos du col.