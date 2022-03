Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de Clermont révélés par L'Équipe

L'Équipe s'intéresse au salaire mensuel moyen des joueurs de Ligue 1 et donc ceux qui évoluent au sein du Clermont Foot ce mardi et publie les salaires estimés des joueurs de tous les clubs du championnat. Dans le club auvergnat, ce sont Mohamed Bayo et Cédric Hountondji qui ont les rémunérations les plus élevées, 50.000 euros chacun selon les estimations du quotidien sportif.

Mohamed Bayo 50.000€ Cédric Hountondji 50.000€ Grejohn Kyei 40.000€ Pierre-Yves Hamel 35.000€ Jodel Dossou 30.000€

Découvrez les salaires des principaux joueurs des 20 clubs du championnat de France de football.

Les plus gros salaires mensuels brut de Ligue 1 sont au PSG *

Comme l'an dernier, c'est au PSG que se trouvent les plus gros salaires de la Ligue 1, avec Neymar en tête devant Messi et Mbappé.

Neymar (PSG) : 4,08 M€ Lionel Messi (PSG) : 3,38 M€ Kylian Mbappé (PSG) : 2,22 M€ Marquinhos (PSG) : 1,2 M€ Marco Verratti (PSG) : 1,2 M€ Achraf Hakimi (PSG) : 1,08 M€ Keylor Navas (PSG) : 1 M€ Angel Di Maria (PSG) : 950.000€ Georginio Wijnaldum (PSG) : 916.000€ Gianluigi Donnarumma (PSG) : 916.000€ Mauro Icardi (PSG) : 800.000€ Sergio Ramos (PSG) : 791.666€ Leandro Paredes (PSG) : 750.000€ Juan Bernat (PSG) : 730.000€ Wissam Ben Yedder (AS Monaco) : 650.000€

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

