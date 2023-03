Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de Clermont révélés par L'Équipe

L'Équipe s'intéresse au salaire mensuel moyen des joueurs de Ligue 1 ce jeudi et donc à ceux qui évoluent au sein du Clermont Foot et publient les salaires estimés des joueurs de tous les clubs du championnat. Dans le club auvergnat, ce sont Maxime Gonalons et Maximiliano Caufriez qui touchent les rémunérations les plus élevées, 60.000 euros par mois pour le premier et 55.000 euros pour le second. Le salaire de Caufriez est pris en charge en partie par le Spartak Moscou puisque il est en prêt du club russe.

ⓘ Publicité

Voici les cinq plus grosses rémunérations du club clermontois :

Maxime Gonalons 60.000 euros Maximiliano Caufriez 55.000 euros (dont une partie prise en charge par le Spartak Moscou) Elbasan Rashani 50.000 euros Komnen Andric et Mateusz Wieteska : 45.000 euros

Découvrez les salaires des principaux joueurs des 20 clubs du championnat de France de football.

Les plus gros salaires mensuels brut de Ligue 1 sont au PSG *

Comme l'an dernier, le Top 10 est encore une fois 100% parisien même si le podium est bouleversé par l'arrivée spectaculaire de Kylian Mbappé en première position . Le nouveau capitaine de l'équipe de France a triplé son salaire par rapport à l'an dernier pour atteindre un mensuel brut de 6 millions d'euros.

Kylian Mbappé (Paris-SG) 6.000.000 € Neymar (Paris-SG) 3.675.000 € Lionel Messi (Paris-SG) 3.375.000 € Marquinhos (Paris-SG) 1.200.000 € Marco Verratti (Paris-SG) 1.200.000 € Hakimi (Paris-SG) 1.083.000 € Donnarumma (Paris-SG) 916.000 € Sergio Ramos (Paris-SG) 791.600 € Juan Bernat (Paris-SG) 730.000€ Nordi Mukiele (Paris-SG) 700.000€ Wissam Ben Yedder (Monaco) 650.000 € Presnel Kimpembe (Paris-SG) 640.000€ Jordan Veretout (OM) 550.000 € Fabian Ruiz (Paris-SG) 540.000€ brut Renato Sanches (Paris-SG) 540.000€ brut

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.

L'Équipe dévoile aussi les salaires des entraîneurs et des joueuses de Division 1

En ce qui concerne les entraîneurs, c'est encore le Paris Saint-Germain qui est en tête de liste. Christophe Galtier est l'entraîneur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire mensuel estimé à 665.000 euros. Pascal Gastien arrive en 14e position du classement de l'Équipe. Retrouvez le détail dans notre article dédié .

Pour la seconde année, l'Équipe publie également son classement des plus gros salaires des joueuses de Division 1. Et là aussi, pas de surprise, le PSG occupe la majeure partie du Top 10. La joueuse la mieux payée du championnat français est Marie-Antoinette Katoto avec un salaire mensuel estimé à 50.000 euros. Un écart énorme avec ce que touchent les hommes. Les détails sont à retrouver dans notre article dédié.

► Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de L'Équipe