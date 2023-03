Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de l'AC Ajaccio, révélés par l'Équipe

Le joueur le mieux payé de l'AC Ajaccio est Youcef Belaïli. Avec un salaire de 35.000 euros brut mensuel, l'attaquant du club de Ligue 1 est celui qui touche le plus d'argent à la fin du mois selon le journal Équipe qui révèle, comme chaque année, les plus gros salaires de joueurs évoluant en Ligue 1, en partenariat avec France Bleu.

C'est le milieu de terrain Thomas Mangani qui arrive en deuxième position (30.000 euros brut mensuel), à salaire égal à celui de l'attaquant Moussa Kalilou Djitté. Du côté du classement des entraineurs, Olivier Pantaloni arrive en fin de liste (17ème sur 19), avec un salaire brut mensuel de 35.000 euros.

Le podium national est lui, une nouvelle fois, 100% parisien, avec des salaires allant de 6.000.000 d'euros pour Kylian Mbappé, à 3.675.000€ pour Neymar, et 3 375 000€ pour Messi. En comparaison à l'ensemble des clubs de Ligue 1, l'AC Ajaccio se place, de loin, dans les salaires les plus bas. C'est d'ailleurs le seul club à comporter, dans son top 5, des bulletins de paie inférieurs à 45.000 euros.

L'ACA est également le seul club de Ligue 1 dans lequel il n'y a pas d'écart flagrant entre les plus bas et les plus hauts salaires.

Le top 5 des joueurs les mieux payés de l'AC Ajaccio*

1. Youcef Belaïli : 35.000€

2. Thomas Mangani : 30.000€

3. Moussa Kalilou Djitté : 30.000€

4. Fernand Mayembo : 27.500€

5. Romain Hamouma : 25.000€ (primes substantielles en cas d’apparition sur les feuilles de match qui peuvent le faire monter à 35 000)

*Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.