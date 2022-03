Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de l'AS Monaco révélés par L'Équipe

Les joueurs de Monaco Wissam Ben Yedder, Cesc Fàbregas et Alexander Nübel sont les mieux payés du club de Ligue 1 selon les révélations de L'Équipe publiées ce mardi en partenariat avec France Bleu. Découvrez les salaires des principaux joueurs.

Le joueur de l'AS Monaco le mieux payé à la fin de chaque mois est Wissam Ben Yedder avec 650.000 euros brut mensuel, suivi de Cesc Fàbregas avec 600.000 euros, Alexander Nübel arrive à la troisième place avec 400.000 euros. C'est ce que révèle ce mardi L'Équipe en partenariat avec France Bleu. Mais ce ne sont pas les salaires les plus élevés du championnat de France. Neymar, est le joueur le mieux payé du championnat de France avec 4.083.000 euros selon le journal sportif qui publie les plus gros salaires dans les 20 clubs de l'élite. Le podium est 100% parisien puisqu'on trouve sur la deuxième marche Lionel Messi avec 3.375.000 euros et sur la troisième, Kylian Mbappé avec 2.220.000 euros.

Top 5 des salaires de Monaco*

1. Wissam Ben Yedder : 650.000 euros

2. Cesc Fàbregas : 600.000 euros

3. Alexander Nübel : 400.000 euros

4. Kevin Volland : 300.000 euros

5. Gelson Martins : 300.000 euros

*Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.