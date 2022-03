Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs de l'AS Saint-Étienne révélés par L'Équipe

Qui gagne le plus gros salaire chez les Verts, parmi les joueurs ? À Saint-Étienne, sur les trois premières marches du podium, on retrouve Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz et Adil Aouchiche, selon le journal L'Équipe, qui révèle ce mardi les dix plus gros salaires dans les clubs de Ligue 1, en France.

Le Top 5* des salaires de joueurs à Saint-Étienne

Wahbi Khazri : 290.000 euros Ryad Boudebouz : 200.000 euros Adil Aouchiche : 180.000 euros Timothée Kolodziejczak : 110.000 euros Denis Bouanga : 90 .000 euros

À travers son enquête, le journaliste Bernard Lions révèle notamment qu'au dernier mercato hivernal, l'ASSE est parvenue à recruter sept joueurs pour seulement 300.000 euros de salaires cumulés et ce, malgré des noms ronflants, attirés par des primes : "Des joueurs comme Crivelli ou Sacko ont des primes qui s'ajouteront à leur salaire de base en cas d'objectif atteint, si l'ASSE arrive à se maintenir. Pour Eliaquim Mangala c'est différent, ce n'est pas le même joueur, pas le même statut. Il a touché une prime à la signature, ce qui a gonflé son revenu de l'ordre de 75.000 euros TTC . C'est là où le club a tenu la feuille de route qui était fixée : prendre quatre joueurs avec une enveloppe de 100.000 euros bruts mensuel chacun. Il est arrivé à en prendre sept, à émietter cette enveloppe budgétaire qu'ils n'ont pas atteint car elle ne s'est finalement élevée qu'à 300.000 euros." Une tendance naturellement liée à la conjoncture pour l'ASSE, qui impose à la direction de limiter les très gros salaires et de ne proposer que des émoluments en adéquation avec la situation sportive et financière incertaine du club.

Les plus gros salaires mensuels brut de Ligue 1 sont au PSG *

Et dans les autres clubs de l'élite du foot français, comment ça se passe ? Quels sont les montants ? Découvrez les salaires des principaux joueurs des vingt clubs du championnat de France de football. Sans surprise, comme l'an dernier, c'est au PSG que se trouvent les plus gros salaires de la Ligue 1, avec Neymar en tête devant Messi et Mbappé.

Neymar (PSG) : 4,08 millions d'euros

4,08 millions d'euros Lionel Messi (PSG) : 3,37 millions d'euros

: 3,37 millions d'euros Kylian Mbappé (PSG) : 2,22 millions d'euros

2,22 millions d'euros Marquinhos (PSG) : 1,2 million d'euros

1,2 million d'euros Marco Verratti (PSG) : 1,2 million d'euros

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de L'Équipe.

* Tous les chiffres donnés sont des estimations qui correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.