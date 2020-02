Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du Losc révélés par L'Équipe

Lille, France

Le joueur du Losc le mieux payé à la fin de chaque mois est Loïc Rémy avec 270.000 euros, suivi de Renato Sanches avec 250.000 euros brut mensuel, José Fonte arrive à la troisième place avec 140.000 euros. C'est ce que révèle ce vendredi l'Equipe en partenariat avec France Bleu.

Au PSG, "la norme est d’avoir un salaire à six chiffres". Neymar, l'attaquant du club, est le joueur le mieux payé du championnat de France avec 3,06 millions d'euros selon L'Équipe qui révèle les plus gros salaires dans les 20 clubs de l'élite. Et le podium est 100% parisien puisqu'on trouve sur la deuxième marche Kylian Mbappé avec 1,91 million d'euros et sur la troisième Thiago Emiliano da Silva avec 1,5 million d'euros.

Top 5 des salaires de Lille*

1. Loïc Rémy 270.000 euros

270.000 euros 2. Renato Sanches 250.000 euros

250.000 euros 3. José Fonte 140.000 euros

140.000 euros 4. Benjamin André 130.000 euros

130.000 euros 5. Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Mike Maignan, Luiz Araujo, Xeka : 120.000 euros

À Lire aussi ► Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs, club par club, révélés par l'Equipe

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.