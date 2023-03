Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs du Stade Brestois 29 révélés par L'Équipe

Les joueurs du Stade Brestois 29 les mieux payés à la fin de chaque mois sont Franck Honorat, Pierre Lees-Melou, Steve Mounié avec 70 000 euros brut mensuel, suivis du milieu de terrain Mahdi Camara, 55 000 euros. C'est ce que révèle ce jeudi l'Équipe en partenariat avec France Bleu .

Brest est actuellement à la 16e place de Ligue 1.

Les salaires les plus élevés du championnat de France se trouvent du côté du PSG. En effet, Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé avec 6 000 000 euros selon le journal sportif qui publie les plus gros salaires dans les 20 clubs de l'élite. Le podium est 100 % parisien puisqu'on trouve sur la deuxième marche Neymar, 3 675 000 euros et le footballeur international argentin Lionel Messi avec 3 375 000 euros.

Top 5 des salaires de Brest*

1. Franck Honorat : 70 000 €

2. Pierre Lees-Melou : 70 000 €

3. Steve Mounié : 70 000 €

4. Mahdi Camara : 55 000 € (1)

5. Christophe Hérelle : 55 000 €

(1) Brest prend en charge la totalité du salaire du joueur prêté par Saint-Etienne.

Qui sont les entraîneurs de Ligue 1 les mieux payés cette saison ?

Selon les révélations du journal L'Équipe, c'est Christophe Galtier qui décroche la première place des plus gros salaires des entraîneurs de Ligue 1. Le coach du PSG est loin devant ses collègues avec un salaire mensuel brut estimé à 665.000 euros. L'entraîneur de Brest, Eric Roy est à la 14e place avec 40 000 €.

* Tous les chiffres donnés sont des estimations. Ces estimations correspondent au salaire brut mensuel et n'intègrent donc pas les primes.