Ligue 1 - Défaite cruelle de Toulouse face à Marseille (0-2)

Le Stadium a résonné dans tout Toulouse, ce dimanche 24 novembre, au son des tambours marseillais pour le match TFC-OM. Ils étaient au moins 900 supporters phocéens (déclarés) dans les tribunes. Des tribunes bien garnies, 23 000 spectateurs présents pour ce choc de la 14ème journée de Ligue 1, un record cette saison. Les Violets s'inclinent en fin de match (0-2) à 10 contre 11. Le Téf toujours 19ème et relégable, Marseille reprend la 2ème place de Ligue 1.

Film du match

Première mi-temps vierge entre Toulousains et Marseillais (0-0). Les premières occasions sont pour l'OM, arrêtées par Baptiste Reynet. Le gardien des Violets auteur de deux belles parades en début de rencontre (la tête de Lucas Perrin qui détourne un corner de Dimitri Payet, puis un tir de Valentin Rongier). D'abord dominé, le Téf rééquilibre les débats en créant le danger devant les cages de Steve Mandanda. Le gros coup dur pour Toulouse, c'est l'exclusion du défenseur Steven Moreira pour un mauvais tacle sur Bouna Sarr (39ème) laissant ses coéquipiers à 10 contre 11 pour le reste du match. En infériorité numérique, Toulouse tient bon et se crée même de franches occasions, comme cette tête d'Ibrahim Sangaré sur un centre parfait de Matthieu Dossevi magistralement arrêté par Mandanda (71ème). Les Violets finissent par craquer à 20 minutes de la fin face à Valentin Rongier (77ème) et Nemanja Radonjic deux minutes plus tard. Score final : Toulouse 0-2 Marseille.

Le latéral droit toulousain Steven Moreira exclu par l'arbitre François Letexier pour son violent tacle sur Bouna Sarr (39ème), ce dimanche 24 novembre au Stadium face à l'OM © Maxppp - MICHEL VIALA

Marseille toujours dauphin du PSG

L'Olympique de Marseille qui garde donc sa place de dauphin du PSG (25 points pour l'OM, à 8 longueurs de Paris). Le coach André Villas-Boas se dit rassuré de cette nouvelle victoire, malgré les absences de ses cadres en défense, ce dimanche soir (Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car tous les trois suspendus).

Prochain match, Nantes-TFC dimanche 1er décembre (15h) au Stade de la Beaujoire. À suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie.