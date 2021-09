Ligue 1 : défaite très inquiétante pour le Stade Rennais face à Reims (0-2) au Roazhon Park

Face à Reims, le Stade Rennais signe une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Pourtant devant leur public, les Rouge et Noir ont été inexistants pendant la quasi totalité de la rencontre et s'inclinent 2-0, alors que Tottenham se profile ce jeudi en Ligue Europa Conférence.

Après-midi très compliquée pour le Stade Rennais au Roazhon Park. Face à des Rémois qui n'avaient plus gagné en championnat depuis mars dernier, les Rennais se sont complètement liquéfiés.

Dès le début de match, les passes n'arrivent pas, les contrôles sont longs, et Reims se montre plus dangereux. A la 26e minute, le jeune Hugo Eketike coupe parfaitement un centre d'Ilan Kebbal aux six mètres pour tromper Romain Salin (0-1, 26e), titulaire en l'absence d'Alfred Gomis. Dans la foulée de l'ouverture du score, Flavien Tait récupère un ballon, réussit un driblbe et se présente seul face à Rajkovic, mais perd son duel face au gardien serbe. Sur la fin de la seconde période, Rennes répète inlassablement des schémas de passe convenus, et le jeu breton a rarement semblé aussi illisible.

Au retour des vestiaires, les Rennais font illusion pendant un quart d'heure : à la 56e minute, Benjamin Bourigeaud trouve l'équerre sur coup-franc. Mais le réveil est de courte durée, puisque les Rémois, sur une contre-attaque éclair, trompent Salin une deuxième fois par l'intermédiaire de Koffi, qui enroule parfaitement du pied droit pour trouver le petit filet (2-0, 67e). Dès ce deuxième but, Rennes s'est arrêté de jouer, et a semblé accepter la défaite. Une résignation criante, inquiétante à quatre jours de la venue de Tottenham au Roazhon Park.

Les réactions

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le film du match action par action