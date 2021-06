Ligue 1 : demandez le programme de reprise du Clermont Foot !

Actuellement, tous les joueurs clermontois sont en vacances, aux quatre coins de la France (Zedadka à Marseille, Berthomier à Bastia...) ou du monde (Chader à Barcelone, Tell en Guadeloupe, Hountondji à Dubaï...). Une parenthèse de repos bien méritée, avant un programme de reprise d'un peu plus d'un mois qui s'annonce intense, pour préparer la première saison en Ligue 1 de l'histoire du club

Les Auvergnats reprendront l'entraînement le 23 juin, avant de partir au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) le 27 juin, pour son traditionnel stage d'une semaine. Ce stage se conclura par un match amical contre l'autre promu, Troyes, le samedi 3 juillet.

Viendra ensuite, début juillet, une parenthèse extrêmement attendue par les fans auvergnats : la révélation des nouveaux maillots, ceux de la première saison en Ligue 1 de l'histoire du club ! Un dévoilement en grande pompe, puisque ce sera place de la Victoire (beau symbole...)

Les Clermontois vont ensuite rythmer leur préparation avec des matchs amicaux, un peu partout en France, dans des lieux (Millau, Le Puy...) et contre des adversaires habituels (Montpellier, Grenoble...). Ligue 1 peut-être, mais le staff rouge et bleu n'a pas voulu déroger aux habitudes et aux traditions, afin de mettre son groupe dans les meilleures conditions. Le programme des matchs, resserré sur trois semaines, est comme suit :