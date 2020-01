Ligue 1 : Montpellier galère souvent à l'extérieur depuis 20 ans

Montpellier, France

Alors que le MHSC entame la phase retour du championnat de France de Ligue 1 avec aucune victoire au compteur à l'extérieur, France Bleu Hérault a remonté le temps. Aucune victoire en déplacement sur la phase aller, c'est arrivé déjà trois fois lors des 20 dernières saisons, avant celle en cours.

En 2013-2014, Montpellier avait attendu le premier déplacement de la phase retour pour enfin s'imposer loin de la Mosson, avec une victoire 2-0 sur la pelouse de Sochaux. Plus récemment, en 2016-2017, c'est à l'occasion de la 25eme journée que le MHSC s'était réveillé hors de ses bases avec une victoire 3-0 sur le terrain de Nancy. Enfin, la pire série sur une saison remonte à 2002-2003 : à l'époque, les supporters pailladins avaient carrément du patienter juqu'à la mi-février et la 27ème journée, pour voir leur équipe s'imposer sur la pelouse du Parc des Princes et ramener enfin trois points d'un déplacement.

Et le pire dans tout ça, c'est évidemment la conséquence au classement : sur ces trois saisons, où à l'arrivée Montpellier n'est pas parvenu à ramener plus de deux ou trois victoires maximum, le MHSC n'a jamais terminé au dessus de la 15eme place. A noter aussi qu'il y a près de 15 ans, saison 2003-2004, le MHSC avait décroché deux victoires seulement en déplacement. Mais pour le coup, c'est lors de la phase retour que les pailladins n'en avaient pas obtenu une seule.

En revanche, l'année du titre, le MHSC avait totalisé neuf victoires à l'extérieur.